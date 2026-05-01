Không có phép màu nào cho U17 Thái Lan khi bước vào lượt trận thứ 2 bảng A U17 châu Á 2026 với chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Sau khi thua U17 Tajikistan 0-2 trận ra quân, U17 Thái Lan buộc phải thắng U17 Saudi Arabia để có thể nuôi hy vọng giành vé tứ kết, cũng như dự World Cup U17.

Ở trận trước đó, U17 Thái Lan để thủng lưới chỉ vài giây sau khi bóng lăn với tình huống phản lưới nhà.

U17 Thái Lan gây thất vọng. Ảnh: AFC

Lần này, hàng thủ U17 Thái Lan tiếp tục để lộ vấn đề trong những pha bóng đầu tiên, dù áp lực mà U17 Saudi Arabia tạo ra không lớn.

Chỉ ở phút thứ 4, Marwan Al Yami đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thua sớm khiến U17 Thái Lan thi đấu lúng túng. Trong khi tập thể thiếu gắn kết, đại diện Đông Nam Á dựa nhiều vào nỗ lực cá nhân của tiền đạo Phanuwit Jeyakom.

HLV Marco Gockel liên tục chỉ đạo các học trò duy trì bình tĩnh để triển khai phối hợp. Dù vậy, đội bóng áo xanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, U17 Thái Lan giữ nguyên đội hình và thực tế đã tạo được một số cơ hội rõ nét.

Tuy nhiên, Jeyakom bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Ngoài ra, các đồng đội của anh cũng phung phí ít nhất 3 tình huống thuận lợi khác để ghi bàn gỡ hòa.

U17 Saudi Arabia có vé World Cup. Ảnh: AFC

U17 Saudi Arabia phòng ngự rất tập trung, cùng với một chút may mắn để đứng vững trong 90 phút chính thức.

Bước vào thời gian bù giờ, khi U17 Thái Lan nóng vội tìm bàn gỡ, cầu thủ vào thay người Hassan Al Okrush ghi bàn ấn định kết quả 2-0 cho Saudi Arabia ngay những pha chạm bóng đầu tiên.

Sau hai lượt trận toàn thua, không ghi bàn và thủng lưới 4 lần, U17 Thái Lan không còn cơ hội đi tiếp tại U17 châu Á 2026.

Thất bại này cũng đồng nghĩa bóng đá trẻ Thái Lan lỡ hẹn với sân chơi World Cup U17. Ở lượt trận cuối, họ sẽ đá trận thủ tục với U17 Myanmar trước khi hai đội cùng xách vali về nước.

Ghi bàn: Al Yami 4’, Al Okrush 90’+2.