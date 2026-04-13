U17 Việt Nam bắt đầu hành trình giải U17 Đông Nam Á với trận gặp U17 Malaysia. Đối thủ này được đánh giá vừa sức với đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Dù trận đầu luôn khó khăn, nhưng U17 Việt Nam rất tự tin giành trọn 3 điểm.

Đánh giá về cục diện giải đấu năm nay, HLV Roland nhận định bảng đấu của U17 Việt Nam quy tụ những đối thủ có trình độ chuyên môn cao, mang lại nhiều nét tương đồng với sự khắc nghiệt của vòng loại trước đó.

Dù đối diện với một bảng đấu khó khăn, ông nhấn mạnh rằng toàn đội không thay đổi triết lý tiếp cận trận đấu. U17 Việt Nam tập trung giải quyết từng đối thủ một, nỗ lực hết sức trong từng trận để hướng tới mục tiêu đi sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay.

Rõ ràng chiến lược gia người Brazil có sự thận trọng với một bảng đấu khó lường. Tuy nhiên, nếu chơi đúng sức, U17 Việt Nam đủ khả năng giành chiến thắng ở trận ra quân, thậm chí là một trận thắng có tỉ số cách biệt.

Ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam từng thắng dễ dàng U17 Malaysia 4-0. Hai đội dù có một số thay đổi về lực lượng, nhưng cơ bản không khác biệt. Với U17 Việt Nam, những cái tên như Bá Huấn, Xuân Toàn, Nguyễn Lực, Anh Hào… từng để lại dấu ấn ở vòng loại U17 châu Á, và tiếp tục được kỳ vọng tạo nên dấu ấn ở sân chơi khu vực lần này.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 15h30 ngày 13/4.