Bảng xếp hạng giải U19 Đông Nam Á 2026 - Cập nhật bảng xếp hạng Giải U19 Đông Nam Á 2026 nhanh, liên tục và đầy đủ nhất.
Lịch thi đấu vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2026
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NGÀY - GIỜ
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ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
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ĐỘI BÓNG
|VÒNG ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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11/06
16:00
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U19 Thái Lan
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Nhất bảng C/Nhì A-C
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Bán kết 1
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TV360
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11/06
20:15
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U19 Indonesia
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Nhất bảng C/Nhì A-C
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Bán kết 2
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TV360
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U19 Việt Nam nằm ở bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 cùng Indonesia, Myanmar và Timor Leste, hứa hẹn hành trình đầy thử thách.