Lịch thi đấu vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2026

NGÀY - GIỜ

ĐỘI BÓNG

 TỶ SỐ

ĐỘI BÓNG

 VÒNG ĐẤU

TRỰC TIẾP

11/06

16:00

U19 Thái Lan

Nhất bảng C/Nhì A-C

Bán kết 1

TV360

11/06

20:15

U19 Indonesia

Nhất bảng C/Nhì A-C

Bán kết 2

TV360