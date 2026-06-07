Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

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U19 Việt Nam đã không thể giành điểm trước U19 Indonesia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù thi đấu đầy cố gắng và từng gỡ hòa trong hiệp 2, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn thua 1-2 sau bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ.

U19 Việt Nam thua tiếc nuối U19 Indonesia - Ảnh: Bola

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. U19 Indonesia nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục khai thác hai biên. U19 Việt Nam cũng có thời cơ đáng chú ý khi Văn Khánh dứt điểm thiếu chính xác sau pha căng ngang của Duy Khang.

Phút 22, đội chủ nhà vượt lên sau tình huống phối hợp bên cánh trái, trước khi Nazriel Alvaro ghi bàn mở tỷ số. U19 Việt Nam sau đó nỗ lực đáp trả, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận tích cực hơn. Phút 73, Quốc Khánh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, gỡ hòa 1-1. Dù vậy, ở phút 90+2, Indonesia được hưởng phạt đền từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. U19 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng A.

Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Quốc Khánh (74')

U19 Indonesia: Reno Salampessy (22'), Evandra (90'+3 pen)

Đội hình xuất phát U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Tấn Dũng, Gia Hưng, Duy Khang, Công Hậu, Văn Bách, Văn Khánh, Tấn Minh, Đức Vũ.

U19 Indonesia: Dafa Setiawarman, Putu Apriawan, Ardiansyah, Reno Salampessy, Arkhan Purwanto, Dimas Prasetyo, Nazriel Syahdan, Eizar Tanjung, Fabio Azkairawan, Muhammad Sugandi, Abdillah.