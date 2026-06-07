Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia
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U19 Việt Nam đã không thể giành điểm trước U19 Indonesia trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù thi đấu đầy cố gắng và từng gỡ hòa trong hiệp 2, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn thua 1-2 sau bàn quyết định trên chấm phạt đền ở phút bù giờ.
Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. U19 Indonesia nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục khai thác hai biên. U19 Việt Nam cũng có thời cơ đáng chú ý khi Văn Khánh dứt điểm thiếu chính xác sau pha căng ngang của Duy Khang.
Phút 22, đội chủ nhà vượt lên sau tình huống phối hợp bên cánh trái, trước khi Nazriel Alvaro ghi bàn mở tỷ số. U19 Việt Nam sau đó nỗ lực đáp trả, nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén.
Sang hiệp 2, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận tích cực hơn. Phút 73, Quốc Khánh bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, gỡ hòa 1-1. Dù vậy, ở phút 90+2, Indonesia được hưởng phạt đền từ quyết định gây tranh cãi của trọng tài và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. U19 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng A.
Ghi bàn:
U19 Việt Nam: Quốc Khánh (74')
U19 Indonesia: Reno Salampessy (22'), Evandra (90'+3 pen)
Đội hình xuất phát U19 Việt Nam vs U19 Indonesia
U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Tấn Dũng, Gia Hưng, Duy Khang, Công Hậu, Văn Bách, Văn Khánh, Tấn Minh, Đức Vũ.
U19 Indonesia: Dafa Setiawarman, Putu Apriawan, Ardiansyah, Reno Salampessy, Arkhan Purwanto, Dimas Prasetyo, Nazriel Syahdan, Eizar Tanjung, Fabio Azkairawan, Muhammad Sugandi, Abdillah.
90'+7
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối 1-2 của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia. Kết quả này đưa đội chủ nhà vào bán kết với ngôi nhất bảng A, trong khi U19 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả của hai lượt trận cuối bảng B và C mới biết có giành vé bán kết hay không.
90'+1
U19 Indonesia được hưởng 11m tranh cãi
Trọng tài người Nhật Bản thổi phạt đền cho U19 Indonesia sau tình huống Duy Khánh tranh chấp bóng bổng với cầu thủ chủ nhà. Trên chấm 11m, Evandra không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
88'
Fabio Azkairawan - cầu thủ đã phải nhận 1 thẻ vàng trước đó đã có pha chơi xấu khi giẫm lên cổ chân của Tấn Dũng khiến cầu thủ của U19 Việt Nam nằm sân đau đớn. Trọng tài người Nhật Bản có thể không quan sát thấy nên không rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu.
82'
Trận đấu bỗng nhiên căng thẳng sau tình huống một cầu thủ U19 Việt Nam bị căng cơ, nằm sân. Tiếp đến là tình huống cầu thủ chủ nhà chạy sâu từ phía cabin kỹ thuật của U19 Việt Nam để thực hiện pha ném biên mạnh. Tổ trọng tài và thành viên ban huấn luyện đôi bên can ngăn khi một số cầu thủ Indonesia phản ứng mạnh mẽ.
77'
U19 Indonesia có liền ba quả phạt góc, trong đó có tình huống thủ môn Xuân Tín đẩy bóng không tốt để rơi trên nóc lưới khiến đội nhà thót tim.
74'
Quốc Khánh đánh đầu gỡ hoà 1-1
Duy Khang đá phạt góc để đội trưởng Quốc Khánh bật cao đánh đầu quyết đoán, làm tung lưới U19 Indonesia, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
68'
U19 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số nhưng chưa thành công. Trong khi đó, U19 Myanmar có bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới của U19 Timor Leste mang đến lợi thế nhất định cho U19 Việt Nam.
62'
Tấn Dũng tạt bóng từ cánh trái để Đức Vũ đánh đầu đưa bóng đập đất nhưng thủ môn U19 Indonesia vẫn làm chủ tình hình.
60'
U19 Việt Nam vẫn đang duy trì sức ép về phía khung thành của U19 Indonesia. Duy Khang vừa có nỗ lực cứu bóng đáng khen để đồng đội tạt bóng từ cánh trái vào cho Công Hậu đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương.
49'
Duy Khang khéo léo loại bỏ hai cầu thủ đối phương khi khoan phá từ cánh trái vào. Sau đó Gia Hưng từ tuyến hai băng lên dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Indonesia.
47'
Khung thành của U19 Việt Nam chịu sóng gió từ pha bóng cố định của U19 Indonesia, với cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.
Ở trận đấu cùng giờ, U19 Myanmar có bàn gỡ hoà 1-1 vào lưới của U19 Timor Leste.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà U19 Indonesia.
45'+2
U19 Việt Nam cũng dùng bài ném biên mạnh sở trường của U19 Indonesia và khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo bằng pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột chỉ gang tấc.
43'
Lối chơi giàu thể lực của U19 Indonesia đang gây ra nhiều khó khăn cho U19 Việt Nam.
35'
Các cầu thủ U19 Việt Nam đang thi đấu đầu nỗ lực trước sự hưng phấn của Indonesia. Những pha tấn công biên của đội bóng áo trắng gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà.
27'
U19 Việt Nam có pha phối hợp một - hai đẹp mắt trước khi Duy Khang tung cú sút bên ngoài vòng cấm khiến thủ môn Dafa Setiawarman để "ói bóng". May cho đội chủ nhà khi trái bóng đi hết đường biên ngang thay vì lăn vào khung thành.
22'
U19 Indonesia mở tỷ số
Tấn Dũng có pha phá bóng lỗi của Tấn Dũng, Reno Salampessy dẫn bóng vào vòng cấm rồi dứt đưa bóng khe giữa hai chân của thủ môn Xuân Tín.
20'
Sau quãng thời gian đầu để đối thủ ép sân, U19 Việt Nam dần quân bình thế trận, đẩy đội hình của U19 Indonesia lùi về phần sân nhà. Công Hậu vừa có pha lao về hỗ trợ phòng ngự tốt, bọc lót cho hàng thủ đội nhà.
11'
Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn với những tình huống ăn miếng trả miếng của cầu thủ đôi bên. U19 Indonesia nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng.
4'
Ngay sau khi Duy Khang dứt điểm không chính xác, U19 Indonesia đáp trả với pha uy hiếp khung thành thủ môn Xuân Tín.
2'
Trong thế buộc phải thắng, lại được sự cổ vũ của hạng vạn CĐV nhà, U19 Indonesia nhập cuộc đầy quyết tâm.
20h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h20
18h50
18h45
U19 Việt Nam bước vào trận gặp U19 Indonesia lúc 20h00 ngày 7/6 với lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Nhờ hiệu số tốt hơn, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang dẫn đầu bảng A và chỉ cần một trận hòa là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng.
Dù vậy, đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng. U19 Indonesia cũng toàn thắng 2 trận, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Được chơi trên sân nhà, đội bóng của HLV Nova Arianto nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để tự quyết số phận, thay vì phải chờ kết quả từ các bảng khác.
U19 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Timothy Baker, Welber Jardim hay Reno Salampessy, tạo nên lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Vì vậy, U19 Việt Nam cần giữ sự bình tĩnh, phòng ngự tập trung và tận dụng tốt cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự điềm tĩnh như các trận trước, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt mục tiêu có điểm.