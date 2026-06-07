Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia

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Ghi bàn:

U19 Việt Nam: Quốc Khánh (74')

U19 Indonesia: Reno Salampessy (22'), Evandra (90'+3 pen)

Đội hình xuất phát U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Tấn Dũng, Gia Hưng, Duy Khang, Công Hậu, Văn Bách, Văn Khánh, Tấn Minh, Đức Vũ. 

U19 Indonesia: Dafa Setiawarman, Putu Apriawan, Ardiansyah, Reno Salampessy, Arkhan Purwanto, Dimas Prasetyo, Nazriel Syahdan, Eizar Tanjung, Fabio Azkairawan, Muhammad Sugandi, Abdillah. 

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Xếp hạng bảng A chung cuộc