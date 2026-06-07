Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Indonesia
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Ghi bàn:
U19 Việt Nam: Quốc Khánh (74')
U19 Indonesia: Reno Salampessy (22'), Evandra (90'+3 pen)
Đội hình xuất phát U19 Việt Nam vs U19 Indonesia
U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Tấn Dũng, Gia Hưng, Duy Khang, Công Hậu, Văn Bách, Văn Khánh, Tấn Minh, Đức Vũ.
U19 Indonesia: Dafa Setiawarman, Putu Apriawan, Ardiansyah, Reno Salampessy, Arkhan Purwanto, Dimas Prasetyo, Nazriel Syahdan, Eizar Tanjung, Fabio Azkairawan, Muhammad Sugandi, Abdillah.
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U19 Việt Nam thua 1-2 trước U19 Indonesia bởi quả phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận, qua đó mất ngôi nhì bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026.
U19 Thái Lan dễ dàng đánh bại U19 Singapore 4-0 ở lượt trận thứ hai, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng B giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.
U19 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 5-0 trước U19 Myanmar không chỉ mở toang cánh cửa vào bán kết, mà còn cho thấy đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đang vận hành đúng kỳ vọng.
U19 Việt Nam nắm quyền tự quyết trước lượt cuối bảng A, chỉ cần không thua Indonesia là chắc chắn giành vé vào bán kết Đông Nam Á 2026 sớm.