Video các pha làm bàn của U19 Việt Nam:

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Ghi bàn: Tấn Dũng (29'), Công Hậu (45'+2), Văn Bách (49'), Duy Khang (63' pen)

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng (Hồng Phong 68'), Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu (Thiên Phú 67'), Văn Bách (Thành Vinh 75'). 

U19 Myanmar: Min Yo Sai Khant, Sai Zom Shang, Sai Khan Nyi, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Bo Bo Kyaw, Myo Khan Kyaw, Thura  Min Thant,  Khun Mg Lone, Thaw Zin Ko,  Nyan Soe San.