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U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi từng thắp lên hy vọng khi Nguyễn Quốc Khánh trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, cục diện đảo chiều nhanh chóng sau giờ nghỉ. Iran gỡ hòa rồi ngược dòng thắng 3-1, trong đó có 2 bàn từ phạt đền.

Thất bại này khiến U20 Việt Nam kết thúc bảng C ở vị trí cuối cùng. Sau 3 lượt trận, Quốc Khánh và các đồng đội toàn thua trước U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran.

Ghi bàn: U20 Việt Nam: Quốc Khánh 41'.

U20 Iran: Arian Maali 50', Mahan Beheshti 63'/phạt đền, Abolfazl 90'+4/phạt đền.