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U20 Việt Nam khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng thất bại 1-3 trước U20 Iran. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi từng thắp lên hy vọng khi Nguyễn Quốc Khánh trước giờ nghỉ.
Tuy nhiên, cục diện đảo chiều nhanh chóng sau giờ nghỉ. Iran gỡ hòa rồi ngược dòng thắng 3-1, trong đó có 2 bàn từ phạt đền.
Thất bại này khiến U20 Việt Nam kết thúc bảng C ở vị trí cuối cùng. Sau 3 lượt trận, Quốc Khánh và các đồng đội toàn thua trước U20 Triều Tiên, U20 Palestine và U20 Iran.
Ghi bàn: U20 Việt Nam: Quốc Khánh 41'.
U20 Iran: Arian Maali 50', Mahan Beheshti 63'/phạt đền, Abolfazl 90'+4/phạt đền.
90'+6
Hết giờ! U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran!
90'+4
Bàn thắng! 3-1 cho U20 Iran (Abolfazl Zadeh Attar)! Trên chấm 11 mét, Abolfazl đánh bại Xuân Tín mang về bàn thứ 3 cho đội bạn.
90'+4
Phạt đền! Lê Khả Đức phạm lỗi từ phía sau dù U20 Việt Nam có số đông kèm đối thủ.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
89'
Tình huống lộn xộn trước khung thành U20 Iran nhưng các cầu thủ áo đỏ không thể dứt điểm.
82'
U20 Việt Nam tấn công bế tắc, các pha xử lý cuối cùng thường thiếu chính xác.
76'
Không vào! Sau pha treo bóng từ cánh trái bật ra, Tấn Dũng vô lê từ tuyến hai vọt xà ngang.
75'
Không vào! Pha phối hợp rất hay bên cánh phải, Đức Vũ xâm nhập vòng cấm căng ngang, bóng chạm hậu vệ U20 Iran đi ra cạnh lưới.
72'
Không vào! Erfan Khodadadian xâm nhập vòng cấm một mình, thực hiện hai pha dứt điểm và may mắn khung thành U20 Việt Nam không bị chinh phục.
70'
U20 Iran tấn công cánh phải tốc độ, Jafar Asadi vượt qua các cầu thủ áo đỏ nhưng pha căng ngang không chính xác.
63'
Bàn thắng! Iran vươn lên dẫn 2-1 (Mahan Beheshti)! Trên chấm 11 mét, Beheshti sút chìm rất hiểm đánh bại Xuân Tín.
62'
Trọng tài xác định có phạt đền cho U20 Iran.
60'
Không vào! Trong pha phạt góc, cầu thủ áo đỏ đánh đầu chệch khung thành U20 Iran.
58'
Nguy hiểm! Tình huống rối loạn trước khung thành Xuân Tín, nhưng các cầu thủ áo đỏ kịp phá bóng ra ngoài. Ngay sau đó, chính thủ môn U20 Việt Nam bắt gọn pha bóng của đối phương.
55'
Hồng Phong phạm lỗi nguy hiểm trước vòng cấm.
50'
Bàn thắng! U20 Iran gỡ hòa 1-1 (Arian Maali)! Trong tình huống các cầu thủ áo trắng ném biên, hệ thống phòng ngự U20 Việt Nam rối loạn để Maali dễ dàng dứt điểm hạ Xuân Tín.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U20 Việt Nam 1-0 U20 Iran!
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
42'
Không vào! Đường chuyền về của cầu thủ U20 Iran suýt trở thành pha đốt lưới nhà.
41'
Bàn thắng! U20 Việt Nam dẫn 1-0 (Nguyễn Quốc Khánh)! Tưởng như cơ hội trôi đi, các cầu thủ áo đỏ vẫn giành bóng và phối hợp đẹp mắt, đội trưởng Quốc Khánh xâm nhập vòng cấm, dấn một nhịp rồi sút chéo góc thành bàn.
36'
Không vào! Đường chuyền dài vào vòng cấm U20 Iran gây lộn xộn, Văn Bách lao vào tranh chấp sút chân phải chệch cột dọc.
34'
U20 Việt Nam lên bóng rất nhanh, nhưng đường bóng cuối cùng của Đức Vũ từ cánh phải như chuyền vào chân đối thủ.
29'
U20 Việt Nam phối hợp tấn công, nhưng pha treo bóng từ cánh phải đưa bóng vào thẳng tay thủ môn đội bạn.
27'
Cứu thua! Trong pha ném biên, hàng thủ áo đỏ không thể phòng ngự, để cầu thủ U2o Iran thoải mái đá cận thành nhưng Xuân Tín cứu thua tuyệt hay.
19'
Nguy hiểm! Pha bóng rất đáng trách! Đồng đội chuyền về, thủ môn Xuân Tín muốn “biểu diễn” bị đối thủ lao vào ngay sát khung thành và may không dẫn đến bàn thua.
13'
Cầu thủ U20 Iran có pha vào bóng nguy hiểm ở giữa sân với cầu thủ U20 Việt Nam, phải nhân thẻ vàng.
9'
Nguy hiểm! Cầu thủ U20 Iran dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Xuân Tín.
5'
Trong tình huống phạt góc của U20 Iran, cầu thủ đội bạn bật cao đánh đầu đi quá cao so với xà ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu.