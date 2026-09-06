U20 Việt Nam thúc thủ 1-3 trước U20 Iran, khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với 3 trận thua, đứng cuối bảng C. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi không những lỡ hẹn với vòng chung kết, mà còn chính thức nhận vé xuống hạng ở kỳ tiếp theo.

“Hiệp 1 chúng tôi ghi bàn mang tới tín hiệu tốt. Tuy nhiên hiệp 2 đội không thể duy trì được thế trận. Tôi rất tiếc về điều này", HLV Yutaka Ikeuchi lý giải về nguyên nhân khiến U20 Việt Nam thua 1-3 trước U20 Iran.

U20 Việt Nam lỡ VCK U20 châu Á 2027 và nhận vé xuống hạng. Ảnh: Đoàn Ca

"Lứa U20 hiện tại có nhiều cầu thủ triển vọng. Tuy nhiên họ thiếu cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh. Nếu được thi đấu nhiều hơn, các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh hơn", thuyền trưởng U20 Việt Nam nói thêm.

Chiến lược gia người Nhật Bản tiết lộ khi U20 Việt Nam tập trung, ông có gọi các cầu thủ SLNA, nhưng sau đó các cầu thủ này phải về thi đấu V-League nên không thể góp mặt ở giải đấu. Bên cạnh đó, U20 Việt Nam tổn thất lực lượng sau trận ra quân khi tiền đạo Lê Phát rời đội, trở về CLB Ninh Bình.

Về việc U20 Việt Nam xuống hạng ở kỳ tiếp theo, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi rất tiếc khi lứa này và có thể cả lứa sau cũng không thể dự vòng chung kết U20 châu Á. Sau giải này, tôi rút kinh nghiệm cùng các cầu thủ Việt Nam. Hiện tại, tôi chưa có kế hoạch gì tiếp theo với bóng đá trẻ Việt Nam”.

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