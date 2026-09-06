Lượt trận cuối vòng loại U20 châu Á 2027 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của các đại diện Đông Nam Á. U20 Indonesia, U20 Malaysia và U20 Thái Lan cùng giành quyền góp mặt tại vòng chung kết sau những kết quả quan trọng ở các bảng đấu.

U20 Indonesia tạo nên bất ngờ lớn nhất khi đánh bại U20 Australia - Ảnh: Asean Football

Tại bảng H, U20 Indonesia tạo nên bất ngờ lớn nhất khi đánh bại U20 Australia với tỷ số 2-0 trong trận đấu quyết định. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ vạn đảo thi đấu đầy kỷ luật, tận dụng tốt các cơ hội để giành trọn 3 điểm. Kết quả này giúp U20 Indonesia đứng đầu bảng với 7 điểm, trong khi U20 Malaysia cũng đi tiếp với vị trí thứ hai.

Ở trận đấu cùng bảng, U20 Malaysia vượt qua U20 Lào 2-1 để hoàn tất mục tiêu giành vé. Đại diện Đông Nam Á kết thúc vòng loại với 5 điểm, bất bại cả ba trận và vượt qua U20 Australia trong cuộc đua giành suất dự VCK.

Tại bảng F, U20 Thái Lan dù thất bại 1-3 trước U20 Iraq ở lượt trận cuối nhưng vẫn giành quyền đi tiếp, với tư cách là một trong bảy đội nhì tốt nhất. Đội bóng xứ chùa Vàng có cùng 6 điểm với Iraq và đứng thứ hai bảng đấu, qua đó tiếp tục duy trì sự hiện diện của bóng đá trẻ Thái Lan tại sân chơi châu lục.

Thái Lan và Malaysia cũng giành vé dự VCK châu Á - Ảnh: Asean Football

Trong khi đó, U20 Việt Nam lại không thể giành chiến thắng ở trận đấu quyết định với U20 Iran. Thất bại 1-3 khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi khép lại vòng loại với cả ba trận thua.

Với việc Indonesia, Malaysia và Thái Lan cùng vượt qua vòng loại, bóng đá Đông Nam Á tiếp tục cho thấy sự tiến bộ ở cấp độ trẻ. Đây cũng là tín hiệu tích cực trước thềm VCK U20 châu Á 2027.

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