U22 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn và sớm triển khai lối chơi tấn công. Trong khi đó, U22 Việt Nam tận dụng tốc độ bên cánh phải của Thanh Nhàn và Anh Quân để tạo áp lực, nhưng đối thủ cho thấy sự già dơ khi sớm đưa bóng vào lưới ở phút 17, dù bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đến phút 32, U22 Hàn Quốc cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng pha phối hợp đá phạt bài bản, tạo điều kiện để Kim Myeong-jun đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Bước sang hiệp hai, đại diện Đông Á tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu, liên tục thử thách thủ môn Trung Kiên. U22 Việt Nam dù chơi đầy nỗ lực nhưng không tạo được nhiều cơ hội và còn chịu thiệt khi Văn Trường dính chấn thương nặng, được đi vào viện kiểm tran ngay sau trận đấu.

Thua 0-1, U22 Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch Panda Cup 2025 sau 3 trận đấu với 3 điểm ít ỏi. Trận đấu cuối cùng giữa chủ nhà U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan sẽ xác định ngôi địch.

Ghi bàn: Kim Myung-jun (32')

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Văn Hà (Hiểu Minh 58'), Tuấn Phong, Đức Anh, Anh Quân (Minh Phúc 46'), Thái Sơn (Quốc Cường 46'), Văn Trường, Văn Khang (Phi Hoàng 46'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Viktor Lê 58').

U22 Hàn Quốc: Hong Seong-min, Kang Min-jun, Jo Hyun-tae, Park Seung-ho, Kim Dong-jin, Kim Myung-jun, Kim Han-seo, Kang Seong-jin, Kim Do-hyun, Park Seong-hun, Shin Min-ha.