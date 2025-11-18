U22 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn và sớm triển khai lối chơi tấn công. Trong khi đó, U22 Việt Nam tận dụng tốc độ bên cánh phải của Thanh Nhàn và Anh Quân để tạo áp lực, nhưng đối thủ cho thấy sự già dơ khi sớm đưa bóng vào lưới ở phút 17, dù bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Đến phút 32, U22 Hàn Quốc cụ thể hóa thế trận lấn lướt bằng pha phối hợp đá phạt bài bản, tạo điều kiện để Kim Myeong-jun đệm bóng cận thành mở tỷ số.
Bước sang hiệp hai, đại diện Đông Á tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu, liên tục thử thách thủ môn Trung Kiên. U22 Việt Nam dù chơi đầy nỗ lực nhưng không tạo được nhiều cơ hội và còn chịu thiệt khi Văn Trường dính chấn thương nặng, được đi vào viện kiểm tran ngay sau trận đấu.
Thua 0-1, U22 Việt Nam chính thức hết cơ hội vô địch Panda Cup 2025 sau 3 trận đấu với 3 điểm ít ỏi. Trận đấu cuối cùng giữa chủ nhà U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan sẽ xác định ngôi địch.
Ghi bàn: Kim Myung-jun (32')
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Văn Hà (Hiểu Minh 58'), Tuấn Phong, Đức Anh, Anh Quân (Minh Phúc 46'), Thái Sơn (Quốc Cường 46'), Văn Trường, Văn Khang (Phi Hoàng 46'), Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn (Viktor Lê 58').
U22 Hàn Quốc: Hong Seong-min, Kang Min-jun, Jo Hyun-tae, Park Seung-ho, Kim Dong-jin, Kim Myung-jun, Kim Han-seo, Kang Seong-jin, Kim Do-hyun, Park Seong-hun, Shin Min-ha.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U22 Hàn Quốc. Như vậy, U22 Việt Nam khép lại Panda Cup 2025 với một chiến thắng trước chủ nhà U22 Trung Quốc và hai trận thua với cùng tỷ số 0-1 trước U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc.
90'
U22 Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng không hề đơn giản trước U22 Hàn Quốc chơi kín kẽ. Xe cấp cứu đã được điều động để đưa đội trưởng Văn Trường vào bệnh viện để kiếm tra chấn thương.
81'
Văn Trường dính chấn thương sau pha va chạm mạnh với cầu thủ U22 Hàn Quốc. Bác sĩ được cho vào sân để chăm sóc, đội trưởng của U22 Việt Nam phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.
Do đã hết quyền thay người nên U22 Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trong quãng thời gian còn lại.
72'
U22 Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc gây sức ép và tiếp cận với khung thành thủ môn Hong Seong-min.
76'
Đội trưởng Văn Trường bị đau nằm sân sau pha va chạm với cầu thủ U22 Hàn Quốc. Bác sĩ và cáng đã được cho vào sân.
65'
Một cầu thủ U22 Hàn Quốc ngã trong vòng cấm U22 Việt Nam nhưng trọng tài cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo đỏ.
58'
HLV Đinh Hồng Vinh thay tiếp ba cầu thủ nữa, U22 Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công với đội bóng xứ sở Kim chi trong quãng thời gian còn lại.
55'
Giống như hiệp một, U22 Hàn Quốc kiểm soát thế trận, gây sức ép lên phần sân của U22 Việt Nam.
47'
Từ tình huống đá phạt góc của U22 Hàn Quốc, Park Seong-hun chớp cơ hội dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đúng vào vị trí của thủ thành Trung Kiên.
46'
Trước khi hiệp hai bắt đầu, HLV Đinh Hồng Vinh thay liền 3 cầu thủ. Minh Phúc, Quốc Cường và Phi Hoàng vào thay Anh Quân, Thái Sơn và Văn Khang.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U22 Việt Nam.
40'
Đình Bắc phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với cầu thủ U22 Hàn Quốc, từ tình huống tổ chức đá phạt góc của đội bạn.
32'
Kim Myung-jun mở tỷ số cho U22 Hàn Quốc
Xuất phát từ tình huống cố định bên cánh trái U22 Hàn Quốc, bóng được treo vào vòng cấm cho đồng đội đánh đầu làm tường để Kim Myung-jun dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Kim chi.
30'
Vẫn đang là thế trận kín kẽ của hai đội, U22 Hàn Quốc là những người kiểm soát bóng nhiều hơn.
26'
Vẫn chưa có cơ hội nào thật sự ngon ăn được cầu thủ đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau, ngoại trừ phá đá phạt không thành bàn của U22 Hàn Quốc ở phút thứ 8.
21'
Các cầu thủ U22 Việt Nam đang thi đấu tự tin trước đội bóng trẻ xứ sở Kim Chi. Bóng chủ yếu luân chuyển ở khu vực giữa sân.
15'
Sau quãng thời gian đầu lép vế, các cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh dần quân bình thế trận và bắt đầu có những pha lên bóng dù chưa đáng kể.
8'
Bị đánh giá thấp hơn U22 Hàn Quốc, các cầu thủ U22 Việt Nam chủ động chơi với đội hình thấp, phòng ngự - phản công.
14h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
14h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U22 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U22 Hàn Quốc mặc trang phục tối màu.
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc
14h00
Cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Gặp đối thủ mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ triển khai thế trận phòng ngự phản công – điều đã phát huy hiệu quả khi chúng ta từng cầm hòa đại diện xứ kim chi 1-1 ở giải giao hữu cách đây tám tháng. Lối chơi chặt chẽ, tập trung và chờ đợi thời cơ phản đòn vẫn sẽ là chìa khóa cho trận tái đấu này.
Dù chỉ là sân chơi giao hữu, Panda Cup mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Những trận đọ sức với các đội bóng mạnh châu Á giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh thi đấu và rèn khả năng thích ứng với nhịp độ cao.
Cơ hội vô địch của U22 Việt Nam vẫn còn. Điều kiện cần là phải đánh bại U22 Hàn Quốc. Điều kiện đủ: U22 Trung Quốc hòa Uzbekistan, hoặc nếu có đội thắng thì tổng hiệu số chung cuộc vẫn phải thấp hơn Việt Nam. Ví dụ: Việt Nam thắng 3-0, còn Trung Quốc chỉ thắng nhẹ 1-0.
Thông tin lực lượng
U22 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.
U22 Hàn Quốc: Đầy đủ lực lượng.