📅 LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 – NGÀY 18/11
|Thời gian
|Bảng
|Trận đấu
|Trực tiếp
|13:30
|Bảng A
|Timor-Leste vs Tajikistan
|16:00
|Bảng E
|Pakistan vs Syria
|17:00
|Bảng E
|Afghanistan vs Myanmar
|17:15
|Bảng D
|Sri Lanka vs Thái Lan
|17:30
|Bảng A
|Maldives vs Philippines
|19:00
|Bảng C
|Hong Kong (Trung Quốc) vs Singapore
|19:15
|Bảng B
|Brunei vs Lebanon
|20:00
|Bảng F
|Nepal vs Malaysia
|20:45
|Bảng D
|Turkmenistan vs Đài Bắc (Trung Hoa)
|21:00
|Bảng C
|Bangladesh vs Ấn Độ
|21:30
|Bảng B
|Yemen vs Bhutan
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
19/11
02:45
|
Áo - Bosnia
|
Scotland - Đan Mạch
|
Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ
|
Belarus - Hy Lạp
|
Bỉ - Liechtenstein
|
Bulgaria - Georgia
|
Kosovo - Thụy Sỹ
|
Romania - San Marino
|
Thụy Điển - Slovenia
|
Xứ Wales - Bắc Macedonia
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF
|
19/11
08:00
|
Costa Rica - Honduras
|
Guatemala - Surinam
|
Haiti - Nicaragua
|
Jamaica - Curacao
|
Panama - El Salvador
|
Trinidad & Tobago - Bermuda
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á
|
18/11
23:00
|
Iraq - UAE
|
GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025
|
18/11
17:15
|
Nhật Bản - Bolivia
|
18/11
18:00
|
Hàn Quốc - Ghana
|
19/11
00:00
|
Chile - Peru
|
19/11
02:30
|
Brazil - Tunisia
|
19/11
07:00
|
Mỹ - Uruguay
|
19/11
08:00
|
Colombia - Australia
|
19/11
09:30
|
Mexico - Paraguay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
18/11
|
Đức 6-0 Slovakia
|
Malta - Ba Lan
|
Hà Lan 4–0 Lithuania
|
Bắc Ireland 1-0 Luxembourg
|
CH Séc 6–0 Gibraltar
|
Montenegro 2-3 Croatia
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
18/11
|
Cultural Leonesa 1-0 Malaga
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 16
|
18/11
|
Barracas Central 1-1 Huracan
|
Belgrano 0-0 Club Atletico Union
|
Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia
|
18/11
|
Platense - Gimnasia La Plata