📅 LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 – NGÀY 18/11

Thời gian Bảng Trận đấu Trực tiếp
13:30 Bảng A Timor-Leste vs Tajikistan
16:00 Bảng E Pakistan vs Syria
17:00 Bảng E Afghanistan vs Myanmar
17:15 Bảng D Sri Lanka vs Thái Lan
17:30 Bảng A Maldives vs Philippines
19:00 Bảng C Hong Kong (Trung Quốc) vs Singapore
19:15 Bảng B Brunei vs Lebanon
20:00 Bảng F Nepal vs Malaysia
20:45 Bảng D Turkmenistan vs Đài Bắc (Trung Hoa)
21:00 Bảng C Bangladesh vs Ấn Độ
21:30 Bảng B Yemen vs Bhutan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

19/11

02:45

Áo - Bosnia

Scotland - Đan Mạch

Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ

Belarus - Hy Lạp

Bỉ - Liechtenstein

Bulgaria - Georgia

Kosovo - Thụy Sỹ

Romania - San Marino

Thụy Điển - Slovenia

Xứ Wales - Bắc Macedonia

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CONCACAF

19/11

08:00

Costa Rica - Honduras

Guatemala - Surinam

Haiti - Nicaragua

Jamaica - Curacao

Panama - El Salvador

Trinidad & Tobago - Bermuda

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU Á

18/11

23:00

Iraq - UAE

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2025

18/11

17:15

Nhật Bản - Bolivia

18/11

18:00

Hàn Quốc - Ghana

19/11

00:00

Chile - Peru

19/11

02:30

Brazil - Tunisia

19/11

07:00

Mỹ - Uruguay

19/11

08:00

Colombia - Australia

19/11

09:30

Mexico - Paraguay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

18/11
02:45

Đức 6-0 Slovakia

Malta - Ba Lan

Hà Lan 4–0 Lithuania

Bắc Ireland 1-0 Luxembourg

CH Séc 6–0 Gibraltar

Montenegro 2-3 Croatia

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

18/11
02:30

 Cultural Leonesa 1-0 Malaga

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 16

18/11
03:00

 Barracas Central 1-1 Huracan

 Belgrano 0-0 Club Atletico Union

 Defensa y Justicia 0-2 Independiente Rivadavia

18/11
05:30

 Platense - Gimnasia La Plata