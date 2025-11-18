Cánh cửa vô địch và cú hích tinh thần

Sau 2 lượt trận, U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc đều đang có cùng 3 điểm, còn nguyên cơ hội vô địch cho mỗi đội.

Trong một kịch bản hấp dẫn, nếu U22 Việt Nam đánh bại U22 Hàn Quốc, đồng thời trận U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc kết thúc với tỷ số hòa, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chính thức đăng quang ngôi vô địch Panda Cup 2025.

U22 Việt Nam cần cải thiện điểm yếu

Rõ ràng, việc đánh bại U22 Hàn Quốc, đại diện của một nền bóng đá hàng đầu châu lục luôn mang lại cảm xúc đặc biệt. Nếu giành chiến thắng và vô địch, đó chính là liều "doping tinh thần" cực mạnh dành cho U22 Việt Nam.

Bởi đây không chỉ là niềm vui nhất thời, mà còn tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho các học trò của HLV Kim Sang Sik trong hành trình dài hơi phía trước, đặc biệt là mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 33 và tiến xa tại VCK U23 châu Á.

Một chức vô địch trên đất Trung Quốc, trước những đối thủ sừng sỏ của châu lục chắc chắn là sự khẳng định không tồi của Đình Bắc, Văn Khang và các đồng đội.

Nhưng cần khác biệt trước

Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế một cách tỉnh táo: chức vô địch ở một giải giao hữu không thể che lấp những khiếm khuyết về mặt chuyên môn.

Trước khi nghĩ đến việc thắng Hàn Quốc hay nâng cúp, U22 Việt Nam cần phải tạo ra sự khác biệt so với chính mình trong chặng đường đã qua, không riêng gì 2 trận đấu trước U22 Trung Quốc hay U22 Uzbekistan.

Và hoàn hảo hơn trước khi nghĩ đến chức vô địch Panda Cup 2025

Sự khác biệt mà U22 Việt Nam cần tìm kiếm phải đến từ những thay đổi cốt lõi. Như ở hàng thủ, Lý Đức cùng các đồng đội cần cải thiện triệt để khả năng chống bóng bổng và duy trì sự tập trung cao hơn nữa, điều đã làm chưa thật tốt nhất trong thời gian qua.

Những khoảng trống mênh mông ở hai biên hay sự lúng túng khi đối thủ pessing ngay trên phần sân nhà cần phải được các cầu thủ của chúng ta khắc phục triệt để hơn, từ lỗi vị trí, chuyền sai…

Quan trọng hơn là sự tươi mới trên hàng công. U22 Việt Nam cần tạo ra sự khác biệt cao nhất, từ phối hợp, dứt điểm cho tới cả khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công.

Có thể thấy, đối đầu với U22 Hàn Quốc lúc 14h30 chiều nay (18/11), U22 Việt Nam cần thắng chính mình, khắc phục những điểm yếu cố hữu trước khi nghĩ đến chuyện thắng đối thủ hay mơ về chức vô địch.