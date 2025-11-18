Trước lượt trận cuối Panda Cup 2025, 4 đội bóng đều có 3 điểm, với ngôi đầu thuộc về chủ nhà U22 Trung Quốc (+1), thứ 2 là U22 Hàn Quốc (0), thứ ba là U22 Việt Nam (0), đứng cuối là U22 Uzbekistan (-1).

Kết quả ở lượt đấu cuối cùng sẽ xác định đội vô địch, và cơ hội đang dành cho tất cả. Với U22 Việt Nam, muốn đăng quang, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải đạt được điều kiện cần là đánh bại U22 Hàn Quốc, sau đó chờ đợi kết quả có lợi từ cặp đấu giữa U22 Uzbekistan vs U22 Trung Quốc.

U22 Việt Nam rút ra nhiều bài học.

Nhiệm vụ thắng U22 Hàn Quốc trên lý thuyết là rất khó với U22 Việt Nam, tuy nhiên trong bóng đá trẻ mọi thứ có thể xảy ra. Minh chứng rõ nhất là bại tướng của U22 Việt Nam trong trận ra quân - chủ nhà U22 Trung Quốc, bất ngờ hạ U22 Hàn Quốc 2-0.

Dù không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng rõ ràng U22 Việt Nam quyết tâm hướng tới một kết quả tốt nhất trước U22 Hàn Quốc, không chỉ có cơ hội vô địch Panda Cup 2025, mà còn tạo cú hích về tinh thần trước 2 chiến dịch quan trọng là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Để đạt được mục tiêu cao nhất, U22 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau 2 trận gặp U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan, các cầu thủ trẻ rút ra được nhiều bài học quý giá. HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận các học trò của mình còn một số vấn đề cần giải quyết, nhưng điều vui nhất là Văn Trường cùng các đồng đội có sự trưởng thành.

U22 Việt Nam quyết gây bất ngờ trước U22 Hàn Quốc. Ảnh: S.N

Đối đầu với U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam phải sẵn sàng đối phó với lối chơi thiên về sức mạnh, khả năng không chiến, thoát pressing của đối thủ. Đặc biệt, muốn đánh bại đội bóng xứ Kim chi, bắt buộc đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh phải làm tốt nhất khâu dứt điểm, cùng những phương án phòng ngự phản công hay tấn công thực sự có hiệu quả.

U22 Việt Nam nghiên cứu kỹ về U22 Hàn Quốc và chắc chắn đối thủ cũng vậy. Thậm chí trận này U22 Hàn Quốc chơi hết sức để gỡ gạc hình ảnh sau trận thua trước U22 Trung Quốc. Nhưng HLV Lee Min Sung cùng các học trò có làm được hay không lại là một câu chuyện khác.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận