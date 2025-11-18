Giống như khi tiếp Việt Nam tại sân Thống Nhất, Nepal tiếp tục “chấp” đối thủ lợi thế sân nhà khi chọn sân Bukit Jalil của chính Malaysia làm địa điểm tổ chức lượt trận bảng F. Điều này vô tình giúp Malaysia hưởng lợi lớn: không phải di chuyển, được đá tại môi trường quen thuộc và còn có sự ủng hộ của khán giả nhà.

Trước trận, Nepal có bước chuẩn bị tích cực bằng trận hòa 2-2 với Bangladesh – màn tổng duyệt đầu tiên dưới thời tân HLV Hari Khadka, người lên thay Matt Ross sau chuỗi thất bại trước Việt Nam. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng lẫn chất lượng chơi bóng, Nepal vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Malaysia.

Ở lượt đi, Malaysia đã thắng 2-0, cho thấy sự vượt trội rõ rệt dù đang chịu ảnh hưởng từ vụ “nhập tịch lậu”. Với hàng phòng ngự dày đặc đặc trưng, Nepal có thể gây khó dễ, nhưng nếu Malaysia duy trì được sự đa dạng trong tấn công, 3 điểm vẫn là mục tiêu trong tầm tay.