Ghi bàn: Saidkhon (4')
Đội hình ra sân:
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường (Ngọc Mỹ 80'), Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê (Thái Sơn 59'), Đình Bắc (Tuấn Phong 80'), Văn Thuận (Thanh Nhàn 59').
U22 Uzbekistan: Rustamov Umar, Khamidov Saidkhon, Murtazaev Dilshod, Khayrullaev Ravshan, Karimov Behruzuon, Yorkboev Shoh, Jumaev Asilbek, Rejabaliev Meyirbek, Tulkunbekov Azizbek, Abdullaev Dilshod, Ibramov Nurlan.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 dành cho U22 Uzbekistan. Dù để thua nhưng U22 Việt Nam có những bài học quý giá trước đội bóng hàng đầu châu Á.
90'+1
Thêm một cơ hội nữa dành cho U22 Việt Nam, tiếc rằng cú đánh đầu của Ngọc Mỹ đưa bóng đập xà ngang khung thành đội bóng Trung Á.
89'
U22 Việt Nam có pha phối hợp tấn công từ cánh phải, Ngọc Mỹ chuyền bóng thuận lợi cho Thanh Nhàn dứt điểm đưa bóng đi quá cao so với khung thành đội bạn.
86'
U22 Việt Nam vẫn đang gặp khó khăn trong việc khoan phá hàng thủ U22 Uzbekistan khi đội bóng Trung Á chơi kín kẽ.
81'
Jumaev Asilbek bên phía U22 Uzbekistan chớp cơ hội dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Trung Kiên.
73'
U22 Việt Nam tổ chức đá phạt góc khiến khung thành U22 Uzbekistan chao đảo. Tiếc rằng, tình huống dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ áo đỏ không thắng được thủ môn đối phương.
66'
U22 Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng xuống 1/3 cuối sân của U22 Uzbekistan khi đội bạn có khả năng đánh chặn từ xa tốt.
Đình Bắc vừa tìm kiếm vận may từ cú dứt điểm ngoài vòng cấm nhưng không thành công.
60'
HLV Đinh Hồng Vinh quyết định thay 3 người khi tung Thái Sơn, Thanh Nhàn và Anh Quân vào sân.
53'
Hiểu Minh mất bóng bên phần sân nhà tạo cơ hội cho đối phương có cơ hội phản công. May cho U22 Việt Nam khi đội trưởng Văn Trường kịp thời đánh chặn thành công.
47'
Đầu hiệp hai U22 Việt Nam có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa, tiếc rằng Quốc Cường chuyền bóng để Văn Thuận đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành đội bóng Trung Á.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U22 Uzbekistan.
45'+1
Đình Bắc có cơ hội dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng tiếc rằng không có bàn gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam.
42'
Thủ môn Trung Kiên bay người cản phá xuất sắc từ cú "nã đại bác" tầm xa của cầu thủ U22 Uzbekistan.
39'
Vitor Lê nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành U22 Uzbeskistan.
35'
Các cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh vẫn đang thi đấu nỗ lực trước U22 Uzbekistan được đánh giá cao hơn.
31'
Khung thành của U22 Việt Nam cứu cho đội nhà khỏi bàn thua thứ hai từ cú sút phạt căng như búa bổ của Ibramov Nurlan.
Ngay lập tức, U22 Việt Nam có pha đáp trả, song cú dứt điểm bằng chân trái của Minh Phúc không làm khó thủ môn Rustamov Umar.
23'
U22 Việt Nam có cơ hội đáng kể đầu tiên, tuy nhiên Đình Bắc dứt điểm bị hậu vệ đội bạn cản phá chịu phạt góc. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, các cầu thủ áo đỏ không thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đội bóng Trung Á.
12'
Có bàn thắng dẫn trước từ sớm, U22 Uzbekistan duy trì sức ép lên phần sân của U22 Việt Nam.
4'
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của U22 Uzbekistan, Karimov Behruzion tạt bóng để Saidkhon băng vào dứt điểm tung lưới Trung Kiên.
14h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
14h25
Tổ trọng tài người Trung Quốc dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan
Nhận định trước trận
U22 Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn khi đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0 trong trận ra quân, dù chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Những trụ cột như Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Hà hay thủ môn Trung Kiên vẫn chưa ra sân, cho thấy tiềm năng của đội bóng còn rất lớn.
Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thêm tự tin trước cuộc chạm trán U22 Uzbekistan – đội buộc phải thắng sau thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc. Đại diện Trung Á chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình tấn công, tạo cơ hội cho U22 Việt Nam phát huy lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả.
HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh toàn đội cần duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng kiểm soát bóng. U22 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, nhưng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, giống như trận hòa 0-0 giữa hai đội hồi tháng 3 vừa qua.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan đều đang có lực lượng tốt nhất trong trận đấu này.