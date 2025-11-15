U22 Việt Nam khởi đầu tốt tại Panda Cup 2025 với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Trận thắng không chỉ giúp đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh xếp nhì BXH, mà còn tạo nên cú hích về tinh thần trước 2 thử thách được đánh giá là khó khăn hơn là U22 Uzbekistan và U22 Hàn Quốc, xa hơn là chiến dịch SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Trước lượt trận thứ 2, HLV Đinh Hồng Vinh yêu cầu các học trò tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng. Ông Vinh nhấn mạnh, chiến thắng trước U22 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều mà đội cần là tiến bộ qua từng trận. Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật, vì thế các cầu thủ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động.

U22 Việt Nam rút ra nhiều bài học ở trận thắng U22 Trung Quốc.

Thực tế, ở trận ra quân, dù U22 Việt Nam thắng nhưng bộc lộ không ít vấn đề. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh gần như thua trong những tình huống tranh chấp tay đôi, bị động khi đối thủ chuyển đổi trạng thái, cùng sự mất tập trung ở nhiều thời điểm. Bàn thắng của Minh Phúc ở phút 81 được xem là tình huống lóe sáng của cá nhân, còn nhìn tổng thể U22 Việt Nam chơi không tốt bằng đối thủ.

Tuy nhiên, những vấn đề trên có thể được giải quyết khi U22 Việt Nam rút ra bài học. Đặc biệt, trận gặp U22 Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, khi những Viktor Lê, Đình Bắc... sẵn sàng ra sân. Ở trận trước, những cầu thủ này hội quân muộn do vướng lịch V-League nên được tạo điều kiện nghỉ ngơi.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận đối đầu U22 Uzbekistan. Ảnh: S.N

Có thể tung ra đội hình tối ưu, HLV Đinh Hồng Vinh dễ tính toán hơn về lối chơi, đấu pháp. U22 Việt Nam được kỳ vọng đấu sòng phẳng với đối thủ mạnh U22 Uzbekistan.

Hồi tháng 3 năm nay, U22 Việt Nam từng hòa U22 Uzbekistan cũng tại giải giao hữu ở Trung Quốc. Nhưng trong bóng đá trẻ khó nói trước được điều gì, và hãy chờ xem đội nào chơi hay hơn trong lần tái đấu ở Panda Cup 2025.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan diễn ra vào lúc 14h30 ngày 15/11 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Văn Bình, Nhật Minh, Lý Đức, Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Trường, Viktor Lê, Văn Khang, Xuân Bắc, Đình Bắc, Thanh Nhàn.