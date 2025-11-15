Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

Thời gian: 14h30, hôm nay 15/11/2025

Giải đấu: Panda Cup 2025

Địa điểm: Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc

U22 Uzbekistan bước vào trận gặp U22 Việt Nam với tâm thế buộc phải thắng sau thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc. Dù là giải giao hữu, kết quả vừa qua khiến đội bóng Trung Á chịu nhiều áp lực.

U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân - Ảnh: Asean Football

Ở trận mở màn, họ từng chơi khá ấn tượng trong hiệp đầu với lối đá kỷ luật, hàng thủ chắc chắn được chỉ huy bởi đội trưởng 19 tuổi Dilshod Abdullaev, nhưng sự hụt hơi trong hiệp hai khiến Uzbekistan nhận hai bàn thua liên tiếp.

Ngược lại, U22 Việt Nam đang có tinh thần lên cao sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, các cầu thủ trẻ thể hiện sự gắn kết và tự tin trong lối chơi.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo bất ngờ, nhất là khi từng cầm hòa Uzbekistan 0-0 cách đây vài tháng.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Uzbekstan

U22 Việt Nam: Văn Bình, Nhật Minh, Lý Đức, Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Trường, Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Bắc, Công Phương, Thanh Nhàn.

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.