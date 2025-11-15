Những thử nghiệm ở trận thắng U22 Trung Quốc

Chiến thắng 1-0 trước U22 Trung Quốc ở trận mở màn Panda Cup không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỉ số mà còn cho thấy tinh thần chủ động thử nghiệm của U22 Việt Nam.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tận dụng tối đa 6 quyền thay người và phần lớn mang lại hiệu quả tích cực. Văn Bình có màn trình diễn xuất sắc trong khung gỗ, Minh Phúc để lại ấn tượng với bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam, còn Vĩ Hào tạo ra đột biến bằng tốc độ và sự xông xáo.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã sử dụng nhiều sự thay đổi cho U22 Việt Nam

Chính sự mạnh dạn thử nghiệm ấy giúp U22 Việt Nam có cái nhìn rõ ràng hơn về chiều sâu lực lượng, đặc biệt khi Panda Cup vốn là giải đấu mang tính chất chuẩn bị cho tương lai.

Với trận gặp U22 Uzbekistan đối thủ sở hữu thể hình, thể lực và chất lượng lối chơi vượt trội… U22 Việt Nam càng cần tiếp tục tinh thần đó. Việc sử dụng toàn bộ quyền thay người không chỉ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm mà còn giúp BHL đánh giá chính xác hơn những mắt xích phù hợp cho lối chơi mà HLV Kim Sang Sik đang xây dựng.

Ai sẽ được sử dụng?

Thực tế, trận thắng U22 Trung Quốc vẫn chưa phải là màn trình diễn của lực lượng mạnh nhất mà U22 Việt Nam sở hữu. Hàng loạt cầu thủ quan trọng như Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Hà, hay thủ môn Trung Kiên hoặc nhân tố mới Quốc Cường chưa có cơ hội ra sân.

Ngoại trừ Trung Kiên vốn đảm bảo sở hữu đủ kinh nghiệm, trải nghiệm có lẽ vẫn phải nhường chỗ cho Văn Bình - người đã chơi rất hay ở trận ra quân, phần còn lại cần được ông Đinh Hồng Vinh sử dụng cho cuộc đối đầu với U22 Uzbekistan.

Trận đấu gặp U22 Uzbekistan cũng sẽ cần thử nghiệm tiếp nhằm có đáp án cho tương lai

Điều này là dễ hiểu và cần thiết, bởi việc được ra sân không chỉ để tích lũy cảm giác thi đấu, quan trọng hơn là tìm sự ăn ý - điều mà U22 Việt Nam còn thiếu khá rõ ở trận thắng U22 Trung Quốc từ mặt trận phòng ngự đến tấn công.

Ngoài ra việc xoay vòng lực lượng cũng là cần thiết, bởi các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik cần đảm bảo thể trạng tốt nhất, tránh chấn thương nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 hay VCK U23 châu Á.

Trước mắt là SEA Games 33 và xa hơn là VCK U23 châu Á 2026. Muốn chuẩn bị hoàn hảo, U22 Việt Nam phải tận dụng tối đa mọi cơ hội thử nghiệm. Trận đấu với U22 Uzbekistan chính là bài kiểm tra không thể tốt hơn để HLV Kim Sang Sik tiếp tục hoàn thiện đội bóng trẻ của mình.

Đánh bại U22 Uzbekistan là một kết quả đáng mong đợi, nhưng mục tiêu lớn hơn là SEA Games 33 và VCK U23 châu Á. Do đó, tư duy "thử nghiệm để hoàn hảo hơn" cần được đặt lên hàng đầu, vì thế U22 Việt Nam buộc phải sử dụng hết những quân bài mà mình đang có.