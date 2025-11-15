U22 Trung Quốc bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới nhưng lại chơi đầy chủ động, sẵn sàng áp sát và gây sức ép ngay từ những phút đầu.

Cách nhập cuộc táo bạo này khiến U22 Hàn Quốc có phần lúng túng, đặc biệt trong giai đoạn đầu hiệp một. Đội chủ nhà thậm chí tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, dù khả năng dứt điểm chưa đủ sắc để chuyển hóa thành bàn thắng.

U22 Trung Quốc gây bất ngờ lớn khi đánh bại U22 Hàn Quốc - Ảnh: SINA

Trong thế trận đó, thủ môn Li Hao tiếp tục là điểm tựa khi có pha cứu thua xuất sắc ở phút 11, giúp U22 Trung Quốc giữ sạch lưới trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, U22 Trung Quốc càng chơi tự tin hơn. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại hiệu quả ở phút 71, khi Abuduwaili bứt tốc đón đường chuyền xé toang hàng thủ rồi dứt điểm mở tỷ số.

Đến phút 81, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau tình huống Chen Zeshi cướp bóng và kiến tạo để Abuduwaili đánh gót kỹ thuật lập cú đúp.

U22 Hàn Quốc nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, qua đó chấp nhận thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước U22 Trung Quốc.

Với chiến thắng này, U22 Trung Quốc có trong tay 3 điểm, tạm vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Ba đội xếp sau là Hàn Quốc, Việt Nam và Uzbekistan đều có cùng 3 điểm.

Sau đây ba ngày, đội bóng xứ sở Kim chi sẽ chạm trán U22 Việt Nam ở lượt trận đấu cuối Panda Cup 2025. Ở cặp đấu còn lại, U22 Trung Quốc đối đầu U22 Uzbekistan.

Ghi bàn: Abuduwaili 71', 81'

Đội hình xuất phát:

U22 Trung Quốc: Li Hao, Wang Bohao, Wumituiang Yusupu, Liu Haofan, Xu Bin, Mutalifu Yumingkari, Baịhelamu Abuduwaili, Hu Hetao, Liu Zhenquan, Wang Shiqin, He Yiran

U22 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho, Kang Min Jun, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Park Jun Seo, Park Hyun Bin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Lee Geon Hee, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha