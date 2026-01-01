Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, U23 Saudi Arabia vẫn đang hòa 0-0 với U23 Việt Nam. Nếu tỷ số hai trận được giữ nguyên, U23 Việt Nam cùng U23 Jordan sẽ giành vé vào tứ kết.