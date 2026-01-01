Đội hình ra sân
U23 Jordan: Abdel Rahman, Ali Hajabi, Samara, Ahmad Ayman, Al Khab, Odeh Al-Fakhouri, Saleh Fraij, Ali Azaizeh, Ayham, Khrouba.
U23 Kyrgyzstan: Ysmanaliev, Ermekov, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Madanov, Kochkonbaev, Toktonaliev, Balbakov, Baktybekov, Murzkhmatov.
Bàn thắng: Ali Azaizeh 33'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có đến 7 phút bù giờ.
85'
Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan cũng đã thấm mệt, liên tục phải nhận thẻ vàng sau các tình huống phạm lỗi với đối phương.
77'
Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Thế nên nhiều pha xử lý bị lỡ nhịp.
67'
U23 Jordan đang cố gắng kìm hãm nhịp độ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.
58'
Thủ môn Ysmanaliev vừa xuất sắc cản phá pha bắt volley chính diện khung thành của tiền đạo U23 Jordan.
56'
U23 Kyrgyzstan cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng của họ vẫn vội vàng và thiếu độ chính xác.
46'
Ngay đầu hiệp hai, U23 Kyrgyzstan đã có cơ hội gỡ hòa với tình huống xâm nhập của Murzakhmatov. Tiếc rằng, cú đá chân phải vẫn đi hơi nhẹ.
0h30
Kết thúc hiệp 1
36'
Murzakhmatov xử lý khéo léo bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái vẫn chưa đủ độ khó.
33'
Bàn thắng (1-0, Ali Azaizeh): Từ quả tạt xoáy bên cánh phải, đội trưởng U23 Jordan - Azaizeh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kyrgyzstan.
25'
U23 Kyrgyzstan đang chơi tốt dần lên. Madanov vừa rẽ vào từ cánh trái rồi sút chìm đưa bóng bay sạt cột gang tấc.
20'
Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, U23 Saudi Arabia vẫn đang hòa 0-0 với U23 Việt Nam. Nếu tỷ số hai trận được giữ nguyên, U23 Việt Nam cùng U23 Jordan sẽ giành vé vào tứ kết.
18'
U23 Kyrzgyzstan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Trung vệ Brauzman băng lên đánh đầu khá nguy hiểm.
13'
Trung vệ U23 Kyrgyzstan mắc sai lầm bên phần sân nhà nhưng cú đá của Odeh không thắng được phản xạ của thủ môn Ysmanaliev.
8'
U23 Kyrzgyzstan bất ngờ đưa ra câu trả lời đanh thép với pha nã đại bác của Murzakhmatov dội cột dọc khung thành Jordan.
2'
U23 Jordan tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Al Sakhet vừa xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân sút chìm, bóng bay ra mép lưới sau.
23h30
Trận đấu bắt đầu.