Đội trưởng Ali Azaizeh là người hùng của U23 Jordan - Ảnh: AFC

Đội hình ra sân

U23 Jordan: Abdel Rahman, Ali Hajabi, Samara, Ahmad Ayman, Al Khab, Odeh Al-Fakhouri, Saleh Fraij, Ali Azaizeh, Ayham, Khrouba.

U23 Kyrgyzstan: Ysmanaliev, Ermekov, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Madanov, Kochkonbaev, Toktonaliev, Balbakov, Baktybekov, Murzkhmatov.

Bàn thắng: Ali Azaizeh 33'

bxh u23 chau a bang a 469.jpeg
Xếp hạng bảng A chung cuộc
13/01/2026 | 01:39

Kết thúc

G e6xLjWIAA6JwW.jpg
Chiến thắng xứng đáng của U23 Jordan giúp họ đoạt vé tứ kết - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 01:19

90'

Hiệp hai có đến 7 phút bù giờ.

13/01/2026 | 01:13

85'

Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan cũng đã thấm mệt, liên tục phải nhận thẻ vàng sau các tình huống phạm lỗi với đối phương.

13/01/2026 | 01:08

77'

Các cầu thủ U23 Kyrgyzstan đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Thế nên nhiều pha xử lý bị lỡ nhịp.

13/01/2026 | 01:02

67'

U23 Jordan đang cố gắng kìm hãm nhịp độ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

13/01/2026 | 00:56

58'

Thủ môn Ysmanaliev vừa xuất sắc cản phá pha bắt volley chính diện khung thành của tiền đạo U23 Jordan.

13/01/2026 | 00:52

56'

U23 Kyrgyzstan cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng của họ vẫn vội vàng và thiếu độ chính xác.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (7).jpg
U23 Kyrgyzstan cố gắng vùng lên - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 00:34

46'

Ngay đầu hiệp hai, U23 Kyrgyzstan đã có cơ hội gỡ hòa với tình huống xâm nhập của Murzakhmatov. Tiếc rằng, cú đá chân phải vẫn đi hơi nhẹ.

13/01/2026 | 00:29

0h30

G erSkKWsAAyPJd.jpg
Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, U23 Saudi Arabia vẫn bị U23 Việt Nam cầm chân 0-0 sau khi kết thúc 45 phút đầu - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 00:25

Kết thúc hiệp 1

G esIOvXkAABHki.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U23 Jordan - Ảnh: AFC
13/01/2026 | 00:07

36'

Murzakhmatov xử lý khéo léo bên cánh phải nhưng cú đá cuối cùng bằng chân trái vẫn chưa đủ độ khó.

13/01/2026 | 00:03

33'

Bàn thắng (1-0, Ali Azaizeh): Từ quả tạt xoáy bên cánh phải, đội trưởng U23 Jordan - Azaizeh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Kyrgyzstan.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (5).jpg
AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (6).jpg
Azaizeh ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: AFC

12/01/2026 | 23:55

25'

U23 Kyrgyzstan đang chơi tốt dần lên. Madanov vừa rẽ vào từ cánh trái rồi sút chìm đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (1).jpg
Hai đội đang tạo ra nhiều cơ hội - Ảnh: AFC
12/01/2026 | 23:50

20'

Ở trận đấu cùng giờ thuộc bảng A, U23 Saudi Arabia vẫn đang hòa 0-0 với U23 Việt Nam. Nếu tỷ số hai trận được giữ nguyên, U23 Việt Nam cùng U23 Jordan sẽ giành vé vào tứ kết.

12/01/2026 | 23:49

18'

U23 Kyrzgyzstan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Trung vệ Brauzman băng lên đánh đầu khá nguy hiểm.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (2).jpg
Ảnh: AFC
12/01/2026 | 23:44

13'

Trung vệ U23 Kyrgyzstan mắc sai lầm bên phần sân nhà nhưng cú đá của Odeh không thắng được phản xạ của thủ môn Ysmanaliev.

12/01/2026 | 23:38

8'

U23 Kyrzgyzstan bất ngờ đưa ra câu trả lời đanh thép với pha nã đại bác của Murzakhmatov dội cột dọc khung thành Jordan.

12/01/2026 | 23:32

2'

U23 Jordan tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Al Sakhet vừa xâm nhập vòng cấm rồi quăng chân sút chìm, bóng bay ra mép lưới sau.

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match.jpg
Cơ hội sớm của Al Sakhet - Ảnh: AFC
12/01/2026 | 23:29

23h30

Trận đấu bắt đầu.

12/01/2026 | 23:07

23h

G eZwFKXAAASdol.jpg
Đội hình ra sân U23 Jordan - Ảnh: AFC
G eZwFlXIAAY4tI.jpg
Đội hình ra sân U23 Kyrgyzstan - Ảnh: AFC
12/01/2026 | 16:40

21h30

G ZdDddXUAAapB5.jpg
Xếp hạng bảng A sau hai lượt đấu. Cơ hội đi tiếp vẫn còn cho cả 4 đội - Ảnh: AFC
12/01/2026 | 16:39

21h

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (6).jpg
U23 Jordan được đánh giá cao hơn sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia - Ảnh: AFC
