Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn

Ghi bàn: Đình Bắc (65')

U23 Việt Nam đã viết nên cột mốc lịch sử tại VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, qua đó hiên ngang giành ngôi đầu bảng A.

Dấu ấn đậm nét nhất đến từ chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, một trận đấu cho thấy bản lĩnh và sự toan tính hợp lý của thầy trò Kim Sang Sik.

Đình Bắc trở thành người hùng của U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Trước đối thủ sở hữu hàng công mạnh, U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự kỷ luật, nhường quyền kiểm soát bóng nhưng kiểm soát tốt không gian. Hàng thủ chơi tập trung, trong khi thủ môn Trung Kiên liên tục có những pha cứu thua quyết định.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Đình Bắc vào sân và tạo khác biệt với pha dứt điểm góc hẹp ở phút 65. Bàn thắng quý giá ấy giúp U23 Việt Nam giữ trọn 3 điểm, khép lại vòng bảng hoàn hảo và nối dài chuỗi thắng ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Anh Quân (Minh Phúc 62'), Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Lê Phát 46'), Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn 90'+1), Công Phương (Đình Bắc 46').

U23 Ả Rập Xê Út: Hamed, Al Dosari, Al Obaid, Faisal, Albdulaziz, Musab, Thamer, Salem,Awad, Rakan, Majed.