Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út
Ghi bàn: Đình Bắc (65')
U23 Việt Nam đã viết nên cột mốc lịch sử tại VCK U23 châu Á khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng, qua đó hiên ngang giành ngôi đầu bảng A.
Dấu ấn đậm nét nhất đến từ chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, một trận đấu cho thấy bản lĩnh và sự toan tính hợp lý của thầy trò Kim Sang Sik.
Trước đối thủ sở hữu hàng công mạnh, U23 Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự kỷ luật, nhường quyền kiểm soát bóng nhưng kiểm soát tốt không gian. Hàng thủ chơi tập trung, trong khi thủ môn Trung Kiên liên tục có những pha cứu thua quyết định.
Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Đình Bắc vào sân và tạo khác biệt với pha dứt điểm góc hẹp ở phút 65. Bàn thắng quý giá ấy giúp U23 Việt Nam giữ trọn 3 điểm, khép lại vòng bảng hoàn hảo và nối dài chuỗi thắng ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Anh Quân (Minh Phúc 62'), Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Lê Phát 46'), Ngọc Mỹ (Thanh Nhàn 90'+1), Công Phương (Đình Bắc 46').
U23 Ả Rập Xê Út: Hamed, Al Dosari, Al Obaid, Faisal, Albdulaziz, Musab, Thamer, Salem,Awad, Rakan, Majed.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 1-0 dành cho U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đoạt vé vào vòng tứ kết U23 châu Á với ngôi nhất bảng sau 3 trận toàn thắng.
Tấm vé còn lại của bảng A thuộc về U23 Jordan nhờ chiến thắng với cùng tỷ số trước U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó, chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út bị loại ngay từ vòng bảng.
90'+1
Hiệp hai có 6 phút bù giờ. HLV Kim Sang Sik quyết định tung Thanh Nhàn mới bình phục chấn thương vào thế chỗ Ngọc Mỹ.
88'
Lần hiếm hoi Trung Kiên bị đánh bại nhưng vẫn còn trung vệ Hiểu Minh hóa giải cho U23 Việt Nam.
86'
Vẫn đang làm một thế trận kín kẽ mà U23 Việt Nam tạo ra, đội bóng áo trắng thậm chí còn có những pha "thêu hoa dệt gấm".
80'
"Những chiến binh Sao vàng" vẫn đang thi đấu đầy quyết tâm và quả cảm trước chủ nhà thi đấu nóng vội. Lê Phát có cơ hội để nhân đôi cách biệt nhưng cầu thủ ít tuổi nhất của U23 Việt Nam không thắng được thủ môn Hamed.
74'
Thủ thành Trung Kiên lại có pha bay người cản phá xuất thần trước cú đánh đầu của cầu thủ Ả Rập Xê Út.
70'
Bàn mở tỷ số giúp U23 Việt Nam càng chơi càng hay hơn, với lối chơi quả cảm trước chủ nhà khát thắng.
65'
Đình Bắc ghi tuyệt phẩm mở tỷ số
Đình Bắc tranh chấp với cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út, mở ra cơ hội cho Ngọc Mỹ trước khi chọc khe cho tiền đạo mang áo số 7. Đình Bắc thực hiện pha đột phá dũng mãnh rồi tung cú dứt điểm cực hiểm hóc ở góc hẹp đánh bại thủ môn Hamed.
61'
Trung Kiên lại cứu thua xuất sắc
Thêm một pha bóng nguy hiểm mà U23 Ả Rập Xê Út tạo ra trong vòng cấm U23 Việt Nam. Lần này, Albdulaziz vẫn không thể đánh bại Trung Kiên
59'
Sau pha phối hợp ăn ý của U23 Việt Nam, tiền vệ Thái Sơn quyết định sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.
56'
Đội trưởng Văn Khang đau đớn nằm sân sau pha vào bóng bằng gầm giày của cầu thủ Ả Rập Xê Út. Trong hình huống này, VAR không vào cuộc và cầu thủ áo xanh chỉ bị thẻ vàng.
54'
Trung Kiên cứu thua cho U23 Việt Nam
U23 Ả Rập Xê Út có pha phối hợp loại bỏ hàng hậu vệ U23 Việt Nam, may thay thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cú dứt điểm chéo góc của Albdulaziz.
48'
Trọng tài chính Alexander King rút thẻ vàng đối với Đình Bắc sau khi trực tiếp xem màn hình VAR, sau tình huống tiền đạo U23 Việt Nam vô tình đá vào gót chân cầu thủ Ả Rập Xê Út.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. HLV Kim Sang Sik quyết định rút Viktor Lê và Công Phương ra để tung Lê Phát và Đình Bắc vào thế chỗ.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan tạm dẫn trước U23 Kyrgyzstan.
45'+4
Trung vệ Hiểu Minh có hai pha lăn xả cản phá xuất sắc trước những cú dứt điểm liên tiếp của cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út.
43'
Thêm một pha cầu thủ Ả Rập Xê Út nhồi bóng vào vòng cấm U23 Việt Nam, Thamer đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc trước khi Trung Kiên cản phá.
36'
Đội trưởng Văn Khang đi bóng tốt độ bên cánh trái rồi tạt bóng vào trong vòng cấm, tiếc rằng Viktor Lê nỗ lực dứt điểm nhưng bị hậu vệ chủ nhà ngăn chặn.
33'
Thủ thành Trung Kiên cản phá xuất sắc cú dứt điểm ở góc hẹp của cầu thủ chủ nhà. Sau tình huống này, Võ Anh Quân bị đau nằm sân, cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan có bàn mở tỷ số vào lưới của U23 Kyrgyzstan, với pha đánh đầu dũng mãnh.
28'
Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đang chơi đầy kỷ luật, không cho đối phương có cơ hội tiếp cận với khung thành của Trung Kiên.
22'
Ở trận đấu cùng giờ, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan cũng chưa có bàn thắng nào được ghi.
18'
U23 Việt Nam dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng vẫn đang duy trì thế trận kín kẽ trước chủ nhà Ả Rập Xê Út. Công Phương vừa phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết với cầu thủ áo xanh.
11'
Thủ thành Trung Kiên dễ dàng ôm gọn trái bóng từ tình huống treo vào vòng cấm của cầu thủ đối phương.
6'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đẩy đội hình của U23 Ả Rập Xê Út lui về phần sân nhà, không cho họ có cơ hội đánh phủ đầu.
Đội chủ nhà vừa có pha phản công nhanh, rất may cho U23 Việt Nam khi thủ thành Trung Kiên lao ra khỏi vòng cấm phá bóng kịp thời.
2'
Trọng thế buộc phải thắng, các cầu thủ U23 Ả Rập Xê Út ngay lập tức đẩy đội hình sang phần sân của U23 Việt Nam để gây sức ép.
23h30
Trọng tài chính Alexander King nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu. Cùng giờ, cặp đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan cũng được khởi tranh.
23h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
23h20
Điều khiển trận đấu này là tổ trọng tài người Australia. Trọng tài chính là ông Alexander King, hai trợ lý là James Lindsay và Kearney Robinson. Trọng tài bàn đến từ Iraq, ông Zaid Thamer Mohammed.
11h12
Các cầu thủ U23 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
11h02
Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út mặc trang phục màu xanh.
22h55
HLV Kim Sang Sik công bố đội hình xuất phát và đưa ra những lời dặn dò quan trọng dành cho các học trò trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. (nguồn: VFF)
Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội
22h35
Các chàng trai U23 Việt Nam đã có mặt tại SVĐ Prince Abdullah Al Faisal Sports City, sẵn sàng bước vào trận quyết đấu với U23 Ả Rập Xê Út. (nguồn: VFF)
22h20
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
Nhận định trước trận
Sau trận thua ngược 2-3 trước U23 Jordan, U23 Ả Rập Xê Út rơi vào thế “chân tường” tại bảng A, khi cơ hội đi tiếp chỉ còn phụ thuộc vào trận đấu mang tính sinh tử với U23 Việt Nam. Đội chủ nhà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành trọn 3 điểm.
Dẫu vậy, phong độ của U23 Ả Rập Xê Út đang khiến giới chuyên môn hoài nghi. Ở trận ra quân, họ gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Kyrgyzstan dù được chơi hơn người từ sớm. Sang lượt đấu thứ hai, sự thiếu tập trung và tâm lý chủ quan đã khiến chiến thắng tuột khỏi tay, dù từng nắm lợi thế dẫn bàn.
Trái ngược với đối thủ, U23 Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn khi toàn thắng hai trận đầu và chỉ cần hòa là đủ để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, trước áp lực từ đội chủ nhà quyết thắng, đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng.
Nếu tiếp tục đánh bại U23 Ả Rập Xê Út, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tạo nên một dấu ấn đặc biệt, khép lại vòng bảng bằng thành tích hoàn hảo.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Thanh Nhàn vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân.
U23 Ả Rập Xê Út: Có đầy đủ lực lượng.