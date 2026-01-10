Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Nhật Bản: Nwadike (5' pen), Ozeki (37'), Shusuke Furuya (82')
Đội hình xuất phát
U23 UAE: Adli, Akonnor, Al Mansoori, Al Memari, Amesimeku, Burghash, Khalfan, Saeed, Sosu, Yadoo, Zaal
U23 Nhật Bản: Araki, Ishiwatari, Ichihara, Kawai, Kume, Mori, Nagano, Nwadike, Ozeki, Sekitomi, Yokoyama
KẾT THÚC
Trận đấu khép lại với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 dành cho U23 Nhật Bản trước U23 UAE. Đội bóng xứ sở hoa anh đào có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, qua đó chạm một tay vào tấm vé tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
82'
Shusuke Furuya đặt dấu chấm hết cho U23 UAE
Từ quả phạt góc của U23 Nhật Bản, Shusuke Furuya đánh đầu ở cột xa buộ thủ môn Adli đẩy bóng ra nhưng sau đó VAR vào cuộc và xác định bóng đã đi qua vạch vôi.
65'
Khalfan đột nhập vòng cấm U23 Nhật Bản và bị ngã khi va chạm với hậu vệ áo xanh. Trọng tài thổi phạt và rút thẻ với Nagano, nhưng sau đó kiểm tra VAR và xác định cầu thủ của U23 UAE tự vấp vào chân đối phương rồi ngã nên không có 11m.
54'
Cơ hội dành cho U23 UAE, tuy nhiên cú đá của hậu vệ Akonnor bị một cầu thủ U23 Nhật Bản ngăn chặn kịp thời.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U23 Nhật Bản.
37'
Ozeki ghi tuyệt phẩm
Nhận bóng từ chân đồng đội, Ozeki xoay sở rồi thực hiện pha dứt điểm tuyệt đẹp từ cự ly chừng 25m khiến thủ môn Adli bay người cũng chỉ để làm nền cho siêu phẩm.
23'
Đội bóng Tây Á vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc gây sức ép, đơn giản bởi U23 Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận.
13'
Thủ môn U23 UAE mắc lỗi bắt bóng trao cơ hội ngon ăn cho U23 Nhật Bản, tuy nhiên Ozeki lại dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài khó tin.
10'
Bàn mở tỷ số sớm giúp U23 Nhật Bản tiếp tục kiểm soát tốt thế trận và thi đấu thoải mái hơn.
5'
Nwadike mở tỷ số sớm cho U23 Nhật Bản
Ozeki bị hậu vệ U23 UAE phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Nhật Bản. Trên chấm 11m, Nwadike dễ dàng mở tỷ số cho đội bóng xứ sở Mặt trời mọc.
18h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h24
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Nhận định trước trận
U23 Nhật Bản đã gửi đi thông điệp đanh thép bằng chiến thắng đậm trước U23 Syria, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại VCK U23 châu Á.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi “Samurai trẻ” vượt trội về tổ chức, kỹ thuật lẫn chiều sâu đội hình, đồng thời xóa tan những hoài nghi cho rằng họ chỉ mang đội hình thử nghiệm mang tính “sinh viên”.
Chiến thắng ngày ra quân giúp U23 Nhật Bản có đà tâm lý thuận lợi trước thử thách mang tên U23 UAE. Đội bóng Tây Á cũng khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U23 Qatar, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Trước Qatar, UAE cho thấy lối chơi kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả cùng sự chắc chắn của thủ môn Khaled Tawhid, người đã cản phá thành công một quả phạt đền.
So sánh tương quan lực lượng, U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, song U23 UAE không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với tổ chức chặt chẽ và nền tảng thể lực tốt, UAE đủ khả năng khiến “Samurai trẻ” phải thận trọng và không dễ tái lập thế trận áp đảo như trước U23 Syria.
Thông tin lực lượng
Hai đội đầy đủ lực lượng