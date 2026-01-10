Sau hai lượt trận tại bảng A VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành vé vào tứ kết. Đáng chú ý, cục diện bảng đấu trở nên hấp dẫn hơn sau khi U23 Ả Rập Xê Út để thua U23 Jordan với tỷ số 2-3 trong màn rượt đuổi tỷ số được ví như “điên rồ”.

Kết quả này khiến bảng A bước vào lượt trận cuối với thế chân vạc, khi U23 Việt Nam, U23 Ả Rập Xê Út và U23 Jordan đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang Sik là cái tên nắm lợi thế lớn nhất.

U23 Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết ở bảng A - Ảnh: Ted Trần

Ở kịch bản thuận lợi nhất, U23 Việt Nam không thua U23 Ả Rập Xê Út sẽ chắc chắn giành ngôi nhất bảng. Nếu để thua đối thủ Tây Á, U23 Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp. Trong trường hợp Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan, đội bóng áo đỏ sẽ xếp nhì bảng.

Trường hợp phức tạp nhất là khi U23 Việt Nam thua U23 Ả Rập Xê Út, còn U23 Jordan giành trọn 3 điểm. Khi đó, ba đội cùng có 6 điểm và phải xét đối đầu trực tiếp. Với chiến thắng 2-0 trước Jordan, U23 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế.

Cụ thể, thua U23 Ả Rập Xê Út 1 bàn giúp U23 Việt Nam nhất bảng, thua 2 bàn vẫn đủ điều kiện vào tứ kết, còn thua từ 3 bàn trở lên mới đối diện nguy cơ bị loại.

Tựu trung, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay U23 Việt Nam. Chỉ cần giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo, tấm vé vào tứ kết hoàn toàn trong tầm với.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận thứ hai

Highlights U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

