Chiến thắng kịch tính 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026 đã tạo nên làn sóng bình luận sôi động từ cộng đồng CĐV Đông Nam Á.

U23 Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp tại VCK U23 châu Á 2026 - Ảnh: Ted Trần

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều ý kiến đánh giá cao bản lĩnh và tinh thần thi đấu của thầy trò Kim Sang Sik. Tài khoản Leo Kot nhận xét: “Việt Nam xứng đáng chiến thắng, nhưng Kyrgyzstan cũng đã chơi một trận quả cảm và đầy kịch tính”.

Một CĐV Việt Nam hài hước bình luận: “Đối thủ cố lấy băng đội trưởng của Đình Bắc, nhưng vẫn không thể ngăn Việt Nam chiến thắng”.

Trong khi đó, tài khoản Park Ji Cong mạnh dạn cho rằng: “Hãy để U23 Việt Nam dự World Cup, họ đang không có đối thủ ở châu Á”.

Nhiều CĐV Lào cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Việt Nam dạo này ghi bàn như có ma thuật, lúc nào cũng thần kỳ”.

Một ý kiến khác đánh giá cao tinh thần thể thao của hai đội, cho rằng Kyrgyzstan dù thua vẫn xứng đáng được tôn trọng.

Chiến thắng này không chỉ giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết, mà còn khẳng định vị thế ngày càng đáng gờm của bóng đá trẻ Việt Nam trong mắt khu vực và châu lục.