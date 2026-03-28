U23 Trung Quốc (áo đỏ) thoát thua U23 Triều Tiên - Ảnh: FAT

Trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên diễn ra với thế trận cởi mở ngay từ đầu, nhưng đội khách nhanh chóng cho thấy sự vượt trội.

Phút 7, U23 Triều Tiên đã có cú sút xa nguy hiểm buộc thủ môn đối phương trổ tài cứu thua. Những phút tiếp theo, họ liên tục dồn ép với các pha tạt bóng và tình huống cố định.

Sự chủ động được cụ thể hóa ở phút 21 khi Ryang Kwang Myong tận dụng cơ hội sút bồi, mở tỷ số cho U23 Triều Tiên. Sau bàn thua, U23 Trung Quốc cố gắng dâng cao nhưng gặp khó trước lối chơi áp sát quyết liệt của đối thủ.

Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, song không thể gia tăng cách biệt. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, bước ngoặt bất ngờ xảy ra ở phút 87. U23 Trung Quốc được hưởng phạt đền và Xiang Yuwang không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1.

Kết quả này khiến U23 Triều Tiên tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng, trong khi U23 Trung Quốc có được điểm số quan trọng. Ở trận đấu cuối cùng sau đây ba ngày, đội chủ nhà sẽ chạm trán U23 Việt Nam.

Ghi bàn

U23 Trung Quốc: Xiang Yuwang 86' (penalty)

U23 CHDCND Triều Tiên: Ryang Kwang Myong 23'

Đội hình xuất phát

U23 Trung Quốc: Yao Haoyang, Shi Songchen, Peng Xiao, Zhang Aihui, Bao Shimeng, Wang Shiqin, Mutalifu Yimingkari, Mao Weijie, Chen Zeshi, Liao Rongxiang, Li Xinxiang

U23 Triều Tiên: Kim Ryong Ik, Choe Ryong Il, Kim Yu Song, Kim Song Hye, Jong Hwi Nam, Kim Kwon Song, Ryang Kwang Myong, Ra Myong Song, Ri Won Gwang, Ri Il Song, Choe Kuk