Trận U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở lượt cuối CFA Team China 2026 nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Dù chỉ là một trận đấu ở giải giao hữu nhưng cuộc đọ sức này rất đáng chờ đợi.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc thắng với tỷ số bất ngờ 3-0 trước U23 Việt Nam. So với giải đấu châu lục, cả hai đội đều có nhiều sự thay đổi về lực lượng, đặc biệt là U23 Việt Nam. HLV Đinh Hồng Vinh mang tới CFA Team China 2026 với hầu hết là các gương mặt trẻ 20-21 tuổi nhằm học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho Asiad diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.

U23 Việt Nam quyết chơi một trận sòng phẳng với đối thủ

Việc sử dụng lực lượng trẻ khiến U23 Việt Nam không đạt kết quả tốt ở hai trận gặp U23 Triều Tiên (1-1) và U23 Thái Lan (0-1), nhưng Công Phương và các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực, tuân thủ ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện.

Gặp chủ nhà U23 Trung Quốc tiếp tục là một thử thách với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh không đặt nặng vấn đề thành tích, nhưng chắc chắn chơi hết khả năng để có đạt được kết quả như mong đợi trước khi nói lời chia tay giải đấu.

Ở hai trận vừa qua, U23 Trung Quốc cho thấy khả năng triển khai lối chơi đa dạng, tấn công biên rất nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng này cũng gặp vấn đề ở sự kết nối và tổ chức phòng ngự. So với U23 Việt Nam nhận 2 bàn thua, U23 Trung Quốc phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn 1 bàn. Đây là những điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác.

Đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh hơn và có lợi thế sân nhà, nhưng nếu chơi hết sức, tận dụng cơ hội và phòng ngự chặt chẽ, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Đình Hai, Quang Kiệt, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Bá Đạt, Quang Huy, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh.