Chiều 28/3, chiến thắng trước U23 Việt Nam trong trận đấu thuộc giải giao hữu CFA Team China 2026 khiến dư luận Thái Lan vỡ òa cảm xúc, như thể vừa “bắt được vàng” sau nhiều năm chờ đợi.

Dù chỉ là một trận đấu mang tính thử nghiệm, nhưng truyền thông và người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn xem đây là bước ngoặt vô cùng lớn.

Thanakrit ghi bàn duy nhất cho U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Bởi vì, đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 2017, U23 Thái Lan mới có thể thắng U23 Việt Nam. Trong gần một thập kỷ qua là chuỗi 10 trận từ hòa đến thua – gồm cả U23 và U22.

“U23 Thái Lan xuất sắc đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc giải tứ hùng CFA Team China”, Siam Sport viết.

Trong khi đó, Thai Rath đề cập: “U23 Thái Lan có trận thắng quan trọng trước đối thủ duyên nợ U23 Việt Nam tại Trung Quốc.

Bàn thắng duy nhất của Thái Lan được ghi bởi Thanakrit Chotmuangpak, người lập công chỉ 22 giây sau khi bóng lăn”.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, cổ động viên Thái Lan không giấu nổi niềm vui. “Voi chiến gầm vang”, tài khoản Facebook Somsakul Kanjanasuwan viết.

Treemas Homjan tỏ ra tiếc nuối: “Nếu sắc bén hơn thì phải ít nhất 3 bàn rồi, được thế này cũng tạm chấp nhận vậy”.

Akekarach Lungdoungroj thì bình luận: “Dứt điểm kiểu gì mà tệ quá. U23 Việt Nam chơi chỉ dùng sức. Kỹ năng kỹ thuật tổng thể vẫn kém U23 Thái Lan khá xa, đáng ra phải thắng từ 3-0 trở lên”.

Sau gần một thập kỷ U23 Thái Lan mới thắng U23 Việt Nam. Ảnh: FAT

Ngoài ra, đây mới là chiến thắng đầu tiên của Thái Lan trong năm 2026. Trước đó, đội bóng do HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul dẫn dắt gây thất vọng tại U23 châu Á hồi tháng Giêng, cũng như thua U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.

Tất nhiên, cũng có những CĐV thực tế hơn. U23 Thái Lan mang sang Trung Quốc những cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong khi U23 Việt Nam không ai quá tuổi 21 – thậm chí 18 người trong tuổi 18-20.

Tài khoản Manop Jindavanichsakul phân tích: “U23 Thái Lan chơi tệ quá… Tiền đạo tệ nhất, đá kiểu này thì sao thắng các đội mạnh được. Không có độ tinh tế và chính xác, chỉ thấy cuống cuồng suốt nên trượt hết các cơ hội… Bàn thắng là do may mắn nên mới thắng được”.

Phuwanai Chaimongkol thì chỉ rõ vấn đề: “Hiệp 2 U23 Thái Lan đuối giống trận gặp U23 Trung Quốc đó, thể lực kém, đá được một hiệp là hết hơi”.