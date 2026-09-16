U23 Trung Quốc đến với ASIAD 2026 với nhiều kỳ vọng, sau thành công của lứa cầu thủ trẻ giành ngôi Á quân U23 châu Á hồi đầu năm.

Vẫn còn đó những cái tên nổi bật như thủ thành Li Hao, Peng Xiao... U23 Trung Quốc còn bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm là Wu Xi, Zhang Yuning và Zhu Chenjie.

U23 Trung Quốc kết hợp với 3 cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm

Bước vào trận ra quân dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi trên sân Wave Kariya, mưa lớn khiến đôi bên thi đấu thận trọng sau tiếng còi khai cuộc.

U23 Triều Tiên nhỉnh hơn khâu kiểm soát bóng, trong bối cảnh đối thủ chủ động phòng ngự, rình rập chờ thời cơ tung ra đòn phản công.

Phút 27, sau quả tạt vào từ bên cánh phải, tiền đạo U23 Triều Tiên hãm bóng một nhịp tạo điều kiện để Choe Kuk băng vào sút căng mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn trước, các cầu thủ trẻ Trung Quốc buộc phải đẩy cao đội hình, thi đấu cởi mở hơn. Nỗ lực tấn công của họ được đền đáp cuối hiệp một.

Đón đường tạt vào chính xác từ cánh trái, tiền đạo Zhang Yuning bay người đánh đầu kỹ thuật nhằm góc xa san hòa 1-1.

Qua giờ giải lao, U23 Triều Tiên thi đấu đầy quyết tâm, liên tục uy hiếp cầu môn Li Hao. Phút 56, Il Song nã đại bác chân trái từ khoảng cách hơn 30m trúng xà ngang khung thành U23 Trung Quốc.

Mải mê tấn công, hàng thủ U23 Triều Tiên sơ hở. Zhang Yuning đánh đầu mớm bóng cho thủ quân 37 tuổi Wu Xi băng lên tâng bóng qua đầu thủ môn Ju Hyok nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Trung Quốc.

Đội trưởng Wu Xi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Trung Quốc - Ảnh: CNW

Khoảng thời gian còn lại, U23 Triều Tiên tràn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong ngày đấu thiếu may mắn, các chân sút áo trắng không thể thắng được xà ngang và phản xạ xuất sắc của người gác đền Li Hao.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thứ hai, U23 Triều Tiên đành ngậm ngùi nhận thất bại 1-2

Ở trận đấu sớm trước đó cũng tại bảng B ASIAD, U23 Iran chứng tỏ sức mạnh khi đánh bại U23 UAE 3-1 nhờ những khoảnh khắc thi đấu bùng nổ hiệp hai.