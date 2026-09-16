U23 Thái Lan bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ U23 Kyrgyzstan, qua đó tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.

Với bảng đấu có chủ nhà U23 Nhật Bản và U23 Hong Kong, trận ra quân được xem là một trong những cơ hội quan trọng nhất để U23 Thái Lan tích lũy điểm số.

HLV Thawatchai tuyên bố giành 3 điểm. Ảnh: FAT

Giống U23 Việt Nam, U23 Thái Lan không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi tại ASIAD lần này. Dù vậy, đội bóng xứ Chùa vàng không hoàn toàn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong đội hình mà HLV Thawatchai triệu tập có những cầu thủ từng được gọi lên ĐTQG, đặc biệt là một số gương mặt vừa trải qua ASEAN Cup 2026, nơi Thái Lan vào chung kết và chỉ chịu thua Việt Nam sau hai lượt trận.

Nổi bật nhất là Yotsakorn Burapha, một trong những tài năng tấn công đáng chú ý của bóng đá Thái Lan hiện nay.

Tiền đạo 21 tuổi đá chính và ghi bàn mở tỷ số vào lưới Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup tại Mỹ Đình hôm 26/8.

Chưa đầy một tháng sau trận đấu lớn ấy, Yotsakorn trở thành một trong những niềm hy vọng trên hàng công U23 Thái Lan.

HLV Thawatchai thừa nhận đội bóng của ông không sở hữu những ngôi sao nổi bật và xác định sức mạnh phải đến từ tính tập thể.

Kinh nghiệm của Burapha (phải) là chìa khóa của U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, U23 Thái Lan có một lợi thế đáng kể trước trận mở màn, khi họ đã gặp U23 Kyrgyzstan trong đợt giao hữu hồi tháng 6. Ông Thawatchai tự tin ban huấn luyện của mình có dữ liệu tương đối rõ về cách vận hành, điểm mạnh và những mối đe dọa từ đối thủ.

Đội trưởng Chonnapat Buaphan thậm chí đặt mục tiêu thắng cả 3 trận vòng bảng. Đó là nhiệm vụ khó khi chủ nhà U23 Nhật Bản hiện diện, nhưng cho thấy sự tự tin của U23 Thái Lan trước giờ nhập cuộc.

Thực tế hơn, U23 Thái Lan cần giải quyết hai trận đầu gặp U23 Kyrgyzstan và Hong Kong trước khi đối đầu Nhật Bản ở lượt cuối. Nếu giành 3 điểm ngay ngày ra quân, cánh cửa vào vòng knock-out sẽ mở rộng đáng kể.

Với kinh nghiệm của nhóm cầu thủ từng thi đấu ở ĐTQG, đặc biệt là sự hiện diện của Yotsakorn trên hàng công, U23 Thái Lan có cơ sở để hướng tới một khởi đầu bằng chiến thắng tại Aichi.

Trận U23 Thái Lan vs U23 Kyrgyzstan diễn ra lúc 14h00 ngày 16/9.