Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh:

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U23 Việt Nam sớm thể hiện sư lấn lướt với lối chơi tốc độ và pressing liên tục. Phút 16, Đình Bắc thoát xuống thông minh bên cánh trái rồi kiến tạo để Ngọc Mỹ dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số.

Hiệp một khép lại với ưu thế thuộc về U23 Việt Nam, trong khi Bangladesh chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 40 nhưng thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cản phá.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026 - Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Trước tình thế đó, HLV Kim Sang Sik tung Viktor Lê và Văn Khang vào sân.

Sự thay đổi nhân sự nhanh chóng phát huy hiệu quả. Viktor Lê gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương và cuối cùng tỏa sáng ở phút 82 với pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (16'), Viktor Lê (83')

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh - Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng - Thanh Nhàn (Viktor Lê 57'), Ngọc Mỹ (Văn Khang 57'), Đình Bắc (Quốc Việt 58').

U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.