Highlights U23 Việt Nam 2-0 U23 Bangladesh:
Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
U23 Việt Nam sớm thể hiện sư lấn lướt với lối chơi tốc độ và pressing liên tục. Phút 16, Đình Bắc thoát xuống thông minh bên cánh trái rồi kiến tạo để Ngọc Mỹ dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số.
Hiệp một khép lại với ưu thế thuộc về U23 Việt Nam, trong khi Bangladesh chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở phút 40 nhưng thủ môn Trung Kiên đã xuất sắc cản phá.
Sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Trước tình thế đó, HLV Kim Sang Sik tung Viktor Lê và Văn Khang vào sân.
Sự thay đổi nhân sự nhanh chóng phát huy hiệu quả. Viktor Lê gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương và cuối cùng tỏa sáng ở phút 82 với pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (16'), Viktor Lê (83')
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên - Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh - Anh Quân, Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng - Thanh Nhàn (Viktor Lê 57'), Ngọc Mỹ (Văn Khang 57'), Đình Bắc (Quốc Việt 58').
U23 Bangladesh: Srabon, Shanta, Ahad Topu, Hossen, Hossain, Rahman Jony, Morsalin, Salik, Ni Jum, Cuba Mitchell, Rahul.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Sau đây 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Singapore.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
89'
Thủ môn Srabon lại xuất sắc từ chối bàn thắng cho Văn Khang, dù tiền vệ U23 Việt Nam dứt điểm rất khó về góc thấp.
83'
Viktor Lê nhân đôi cách biệt
Từ quả phạt góc của U23 Việt Nam, bóng được treo về phía cột hai để trung vệ Lý Đức đánh đầu chiến thuật. Tiền vệ Viktor Lê tiếp ứng đánh đầu nối tung lưới U23 Bangladesh ở khoảng cách gần.
82'
Thêm một pha tấn công săc nét nữa của U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang là người được trao cơ hội nhưng pha cứa lòng về góc xa vẫn không đánh bại được thủ môn Srabon.
77'
Bóng đập xà ngang U23 Bangladesh
Quốc Việt thoát xuống rồi cứa lòng về góc xa bị thủ môn Srabon cản phá, Viktor Lê sau đó có cơ hội dứt điểm căng trong vòng cấm. Quá đen cho U23 Việt Nam khi xà ngang khung thành từ chối bàn thắng thứ hai.
73'
Đến lượt Viktor Lê có pha dứt điểm cận chân, bóng đi tầm thấp và căng khiến thủ môn U23 Bangladesh vất vả cản phá.
71'
U23 Việt Nam vẫn đang miệt mài tấn công để tìm kiếm cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt.
64'
Xuân Bắc sau khi nhận bóng của đồng đội, anh dứt điểm đưa bóng đi chìm về góc xa nhưng thủ môn U23 Bangladesh xuất sắc cản phá.
60'
Phi Hoàng băng lên bên cánh trái rồi tạt bóng tầm thấp để Xuân Bắc ngả người bắt vô-lê. Quá đáng tiếc khi pha kết thúc ở sát vòng 16m50 lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
57'
HLV Kim SAng Sik thay liền ba cầu thủ: Văn Khang, Viktor Lê và Quốc Việt vào thế chỗ Ngọc Mỹ, Đình Bắc và Thanh Nhàn.
50'
Thanh Nhàn thi đấu nỗ lực ở vị trí tiền đạo lệch phải, tuy nhiên anh vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội chủ nhà U23 Việt Nam.
42'
Đội bóng áo đỏ chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, trong khi U23 Bangladesh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội.
35'
U23 Bangladesh được hưởng quả phạt từ ngoài vòng cấm trong tình huống Văn Trường tranh chấp hợp lệ. Hossain thực hiện cú đá phạt dù không quá khó nhưng thủ môn Trung Kiên cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình.
26'
Bàn thắng mở tỷ số từ khá sớm giúp các học trò HLV Kim Sang Sik chơi càng thoải mái và tự tin hơn.
19'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U23 Việt Nam, Thanh Nhàn trả bóng ngược ra để đội trưởng Văn Trường dứt điểm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành U23 Bangladesh.
16'
Ngọc Mỹ mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Trong vòng vây các cầu thủ U23 Bangladesh, Đình Bắc vẫn có được pha chọc khe loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Ngọc Mỹ dứt điểm về góc xa mở tỷ số trận đấu.
10'
Bóng dội cột dọc U23 Bangladesh
Đình Bắc là cầu thủ chơi nổi bật trong những phút đầu trận khi xuất hiện ở cánh trái rồi phải. Phi Hoàng vừa tung cú sút đầy bất ngờ từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Srabon chôn chân đứng nhìn nhưng trái bóng tìm đến cột dọc bật ra.
6'
Lợi thế sân nhà cùng việc được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam sớm triển khai thế trận tấn công.
19h00
Trọng tài chính người Turkmenistan thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h45
Vì lý do sức khoẻ, HLV trưởng U23 Bangladesh vắng mặt trong trận đấu với U23 Việt Nam, trợ lý HASAN AL MAMUM sẽ tạm quyền trận đấu với chủ nhà.
17h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận.
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam
Nhận định trước trận
Dù chỉ có 4 ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá vượt trội hơn hẳn U23 Bangladesh trong cuộc đối đầu sắp tới. Khoảng cách 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai đội tuyển quốc gia phần nào cho thấy sự chênh lệch về trình độ.
Dưới sự dẫn dắt của HLV AKM Saiful Bari Titu, U23 Bangladesh có điểm sáng là cầu thủ trẻ Cuba Mitchell từng chơi cho các CLB Anh. Tuy nhiên, họ đã thua 2-4 trong trận giao hữu gần đây với Bahrain.
Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik sở hữu nền tảng chiến thuật nhuần nhuyễn từ nhiều đợt tập trung trước, đặc biệt là sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025.
Với bản lĩnh đã được tôi luyện, U23 Việt Nam đặt mục tiêu không chỉ giành chiến thắng mà còn phải thắng đậm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu có mặt.
U23 Bangladesh: Tiền vệ Cuba Mitchell mang 3 dòng máu là Anh, Jamaica và Bangladesh.