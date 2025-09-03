Highlights U23 Yemen 2-1 U23 Singapore (nguồn: FPT Play):

U23 Singapore khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2023 rất đáng tiếc, khi để thua đối thủ U23 Yemen 0-1.

Đại diện Đông Nam Á có cơ hội đầu tiên chỉ hơn 60 giây sau khi bóng lăn. Sau đó, U23 Singapore lùi thấp để chọn lối đá phòng ngự phản công.

Sai lầm trong phòng ngự khiến U23 Singapore liên tục phải chịu phạt đền. Đầu tiên, cú sút 11 mét đơn giản của Al Turaiqi bị thủ môn Aizil Yazid cản phá, nhưng Radhi Ebrahim đá bồi thành công.

U23 Singapore thất bại trận ra quân. Ảnh: FAS

Cuối hiệp 1, Awadh Masnom sút chính xác quả penalty nhân đôi cách biệt. Sau giờ nghỉ, Louka Tan rút ngắn tỷ số. U23 Singapore có liền 2 cơ hội ở phút bù giờ thứ 6 nhưng bị thủ môn U23 Yemen cản phá.

Ở lượt tiếp theo, U23 Singapore sẽ đối đầu chủ nhà U23 Việt Nam, vào lúc 19h ngày 6/9 tới.

Ghi bàn:

U23 Yemen: Radhi Ebrahim 20’, Awadh Masnom 45’+2/phạt đền.

U23 Singapore: Louka Tan 80’.

