U23 Singapore khởi đầu vòng loại U23 châu Á 2023 rất đáng tiếc, khi để thua đối thủ U23 Yemen 0-1.
Đại diện Đông Nam Á có cơ hội đầu tiên chỉ hơn 60 giây sau khi bóng lăn. Sau đó, U23 Singapore lùi thấp để chọn lối đá phòng ngự phản công.
Sai lầm trong phòng ngự khiến U23 Singapore liên tục phải chịu phạt đền. Đầu tiên, cú sút 11 mét đơn giản của Al Turaiqi bị thủ môn Aizil Yazid cản phá, nhưng Radhi Ebrahim đá bồi thành công.
Cuối hiệp 1, Awadh Masnom sút chính xác quả penalty nhân đôi cách biệt. Sau giờ nghỉ, Louka Tan rút ngắn tỷ số. U23 Singapore có liền 2 cơ hội ở phút bù giờ thứ 6 nhưng bị thủ môn U23 Yemen cản phá.
Ở lượt tiếp theo, U23 Singapore sẽ đối đầu chủ nhà U23 Việt Nam, vào lúc 19h ngày 6/9 tới.
Ghi bàn:
U23 Yemen: Radhi Ebrahim 20’, Awadh Masnom 45’+2/phạt đền.
U23 Singapore: Louka Tan 80’.
90'+6
Hết giờ! U23 Yemen 2-1 U23 Singapore!
U23 Singapore đã có những cơ hội để gỡ hòa nhưng thiếu may mắn, chấp nhận trắng tay trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026.
90'+6
Không vào! U23 Singapore dâng lên rất cao, 2 cú sút hiểm hóc liên tiếp được tung ra nhưng thủ môn Ali Mokref đều phản xạ cứu thua thành công để bảo vệ tỷ số mong manh.
90'+5
Không vào! U23 Yemen phản công thần tốc, Hussein Al Sharafi tung cú sút ở rìa vòng cấm rất thiếu trách nhiệm đi quá xa cột dọc.
90'+1
Cơ hội! Al Godaimah xử lý bất cẩn, tiền đạo vào thay người Jared Ghadessy của U23 Singapore thoát xuống nhưng nỗ lực dứt điểm với không thành công. Pha xử lý thể hiện rõ sự thiếu kinh nghiệm.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
88'
Thêm một cơ hội khách cho U23 Yemen, nhưng Mohammed Maroof thực hiện cú sút chân trái hụt bóng trong tư thế rất thoáng.
84'
Không vào! Hussein Al Sharafi thực hiện cú sút má trong chân phải rất căng, Aizil Yazid bay người cản phá ngoạn mục cứ bàn thua trong thấy cho U23 Singapore.
80'
Bàn thắng! U23 Singapore rút ngắn cách biệt 1-2! Hàng thủ U23 Yemen chủ quan, Louka Tan có bóng xâm nhập vòng cấm, tung cú sút rất căng, thủ môn Ali Mokref khẽ chạm tay nhưng không thể cản phá.
78'
Bước vào những phút cuối, thời gian bóng chết khá nhiều khi cầu thủ hai đội xuống sức.
76'
Trận đấu gián đoạn khá lâu để chăm sóc y tế cho Amir Syafiz. Trọng tài yêu cầu đội trưởng U23 Singapore rời sân để các bác sĩ chăm sóc. Sau đó, anh cũng được thay người.
72'
Cơ hội! Mohammed Saleh, cầu thủ vào thay người, bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất, nhưng chưa đủ khó nên Aizil Yazid đổ người bắt gọn.
70'
Trận đấu diễn ra rất chậm. Nhưng thay đổi nhân sự và chiến thuật của U23 Singapore không có hiệu quả, khiến cuộc tranh tài hầu như không có thêm điểm nhấn.
66'
U23 Yemen tạo sức ép lớn nhưng không thể dứt điểm. Trận đấu gián đoạn khi cầu thủ U23 Singapore cần chăm sóc y tế.
56'
U23 Yemen không vội tấn công, khi khoảng cách 2 bàn là lợi thế lớn. Tốc độ trận đấu sau giờ nghỉ chậm hơn trước đó.
51'
U23 Singapore nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công, nhưng các pha lên bóng rất đơn điệu và thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U23 Yemen 2-0 U23 Singapore!
Vượt trội về thế trận, dù vậy cả 2 bàn thắng của U23 Yemen đều đến từ những tình huống phạt đền sau lỗi cơ bản của các cầu thủ U23 Singapore.
45'+2
Bàn thắng! 2-0 cho U23 Yemen! Lần này Awadh Masnom là người dứt điểm, không cho Aizil Yazid cơ hội nào để trổ tài.
45'
Phạt đền! Al Turaiqi phá bẫy việt vị sau pha phối hợp trong vòng cấm, bị Andrew Aw phạm lỗi từ phía sau.
41'
Không vào! Từ pha mở bóng dài từ giữa sân, Radhi Ebrahim thoát đi rất nhanh vào vóng cấm dứt điểm chéo góc, thủ môn Aizil Yazid xuất sắc cản phá bằng chân, bóng bật hậu vệ U23 bay ra hết biên ngang.
35'
Nguy hiểm! Hậu vệ Kieran Teo xử lý bất cẩn, Awadh Masnom cướp bóng xâm nhập vòng cấm, Aqil Yazid kịp băng về chuồi bóng không cho đối thủ dứt điểm.
31'
Trận đấu tiếp tục. U23 Singapore không có thêm điểm nhấn nào kể từ sau tình huống bất ngờ ở phút thứ 2.
29'
Hai đội tạm nghỉ thời gian cooling break.
27'
U23 Yemen đang lấn lướt về thế trận. Đội bóng Tây Á có 2 tình huống liên tiếp gây lộn xộn trong vòng cấm U23 Singapore nhưng không thể dứt điểm.
20'
Bàn thắng! U23 Yemen dẫn 1-0! Sau khi các cầu thủ U23 Singapore phản ứng không thành, Al Turaiqi sút 11 mét quá đơn giản bị thủ môn Aizil Yazid cản phá, nhưng Radhi Ebrahim kịp băng vào đá bồi mở tỷ số.
17'
Phạt đền cho U23 Yemen! Trung vệ 19 tuổi Raoul Suhaimi đá thẳng vào chân đối thủ trong vòng cấm, trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm 11 mét.
12'
U23 Singapore bắt đầu kéo đội hình xuống thấp để chọn lối đá phòng ngự phản công.
8'
U23 Yemen lên bóng nhanh bên cánh trái và xâm nhập vòng cấm, nhưng hậu vệ U23 Singapore cản phá thành công không cho đối thủ dứt điểm.
3'
Cơ hội! U23 Yemen đáp trả với cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc.
2'
Nguy hiểm! Muhammad Asis, người đang thi đấu ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha của U23 Singapore, tung cú sút xa đi cao hơn xà ngang chỉ vài cm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình thi đấu
Phát biểu người trong cuộc
HLV Firdaus Kassim của U23 Singapore tự tin: “Các chàng trai đã thực sự trưởng thành và gắn kết như một đội trong suốt quá trình chuẩn bị. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng sức mạnh nội bộ, và tôi rất vui mừng trước những tiến bộ mà họ đã đạt được.
Yêu cầu của tôi rất rõ ràng – họ phải có tính cạnh tranh trong mọi hành động. Nếu chúng tôi có thể liên tục thể hiện điều đó trên sân cỏ, tôi tin rằng đội bóng này có thể cho người hâm mộ thấy loại bóng đá mà họ có thể tự hào”.
Thông tin U23 Singapore
U23 Singapore sở hữu một trong những đội trẻ nhất trong những năm gần đây. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của 3 cầu thủ 17 tuổi – Harith Danish, Luth Harith và Rae Peh.
Trong danh sách có những cầu thủ kỳ cựu của Giải Ngoại hạng Singapore (SPL), như Amir Syafiz và Andrew Aw, cả hai đều đã có hơn 50 lần ra sân ở cấp độ cao nhất. Tiền đạo Louka Tan-Vaissiere của Hougang United cũng nổi bật với danh hiệu Chiếc giày vàng U21 SPL mùa trước – với thành tích ấn tượng 28 bàn thắng.
U23 Singapore cũng có 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Jonan Tan, Muhammad Asis và Khairin Nadim – đều đến từ Vizela, CLB hạng Nhì Bồ Đào Nha.