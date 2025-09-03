Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026
|3/9 - 19:00
|U23 Yemen - U23 Singapore
|U23 FPT Play
|19:00
|U23 Việt Nam - U23 Bangladesh
|U23 VTV5, FPT Play
|19:00
|U23 China - U23 Đông Timor
|19:00
|U23 Campuchia - U23 Oman
|19:00
|U23 Iran - U23 Hong Kong
|19:00
|U23 Australia - U23 Northern Mariana Islands
|19:00
|U23 Malaysia - U23 Lebanon
|19:00
|U23 Uzbekistan - U23 Sri Lanka
|19:00
|U23 Qatar - U23 Brunei
|19:00
|U23 Palestine - U23 Kyrgyzstan
|19:00
|U23 Kuwait - U23 Myanmar
|19:00
|U23 Thái Lan - U23 Mongolia
|19:00
|U23 UAE - U23 Guam
|19:00
|U23 Iraq - U23 Pakistan
|19:00
|U23 Bahrain - U23 India
|19:30
|U23 Japan - U23 Afghanistan
|21:00
|U23 Turkmenistan - U23 Chinese Taipe
|23:00
|U23 Jordan - U23 Bhutan
|Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
|20:00
|Seychelles - Gabon
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
CÚP QG COLOMBIA 2025 – VÒNG 1/8
|
03/09
07:00
|
Real Cundinamarca - Deportivo Pereira
|
03/09
07:30
|
Atletico FC - Junior Barranquilla
|
HẠNG 2 BRAZIL 2025 – VÒNG 24
|
03/09
05:30
|
America Mineiro - Avai SC
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Pháp - Ligue 1 mùa giải 2024/25 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.