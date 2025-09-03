Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026
3/9 - 19:00 U23 Yemen - U23 Singapore U23 FPT Play
19:00 U23 Việt Nam - U23 Bangladesh U23 VTV5, FPT Play
19:00 U23 China - U23 Đông Timor  
19:00 U23 Campuchia - U23 Oman  
19:00 U23 Iran - U23 Hong Kong  
19:00 U23 Australia - U23 Northern Mariana Islands  
19:00 U23 Malaysia - U23 Lebanon  
19:00 U23 Uzbekistan - U23 Sri Lanka  
19:00 U23 Qatar - U23 Brunei  
19:00 U23 Palestine - U23 Kyrgyzstan  
19:00 U23 Kuwait - U23 Myanmar  
19:00 U23 Thái Lan - U23 Mongolia  
19:00 U23 UAE - U23 Guam  
19:00 U23 Iraq - U23 Pakistan  
19:00 U23 Bahrain - U23 India  
19:30 U23 Japan - U23 Afghanistan  
21:00 U23 Turkmenistan - U23 Chinese Taipe  
23:00 U23 Jordan - U23 Bhutan  
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
20:00 Seychelles - Gabon  

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

CÚP QG COLOMBIA 2025 – VÒNG 1/8

03/09

07:00

Real Cundinamarca - Deportivo Pereira

03/09

07:30

Atletico FC - Junior Barranquilla

HẠNG 2 BRAZIL 2025 – VÒNG 24

03/09

05:30

America Mineiro - Avai SC

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan