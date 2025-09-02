Sau chức vô địch U23 Đông Nam Á, U23 Việt Nam bước vào hành trình tại vòng loại U23 châu Á 2026 - giải đấu quan trọng không kém SEA Games 33.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi vào bảng C cùng U23 Yemen, U23 Bangladesh và U23 Singapore. Các trận đấu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Bangladesh (19h ngày 3/9), Singapore (19h ngày 6/9) và Yemen (19h ngày 9/9).

U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026

Giải đấu được trực tiếp trên FPT Play, VTV5 cùng nhiều kênh miễn phí khác. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu thuộc bảng C.

Về nhân sự, HLV Kim Sang Sik giữ nguyên bộ khung vừa đăng quang ở Đông Nam Á, chỉ thay đổi nhỏ khi loại Thành Đạt và bổ sung cầu thủ Việt kiều gốc Bulgaria - Chung Nguyen Do (tên Việt là Trần Thành Trung).

Theo thể thức thi đấu, chỉ đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc mới giành vé tham dự VCK. Điều này buộc U23 Việt Nam phải chơi tập trung tuyệt đối, bởi vòng bảng chỉ diễn ra một lượt.

Với lợi thế sân nhà và sự tự tin sau thành công gần đây, U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua vòng loại, tái hiện thành tích lọt vào tứ kết giải châu Á 2024.