Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)

ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Bangladesh. Ngay phút 7, từ quả phạt góc bên cánh trái, Tuấn Hải dứt điểm khiến bóng chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đà hưng phấn giúp Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 15, Xuân Mạnh đánh đầu chuẩn xác sau tình huống cố định, nâng tỷ số lên 2-0. Bangladesh hoàn toàn lép vế và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Hoàng Hên (số 9) có trận ra mắt ĐT Việt Nam - Ảnh: Hồ Hoàng Hải

Trước khi hiệp 1 khép lại, Hai Long tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm chéo góc đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-0. Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Hoàng Hên, Xuân Son và Văn Khang đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút dội cột dọc của Hoàng Hên. Dù vậy, chiến thắng 3-0 vẫn được giữ nguyên, giúp Việt Nam có màn chạy đà hoàn hảo trước trận tiếp đón Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, hôm 31/3 tới.

Ghi bàn: Tuấn Hải (8'), Xuân Mạnh (18'), Hai Long (38')

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Duy Mạnh (Việt Anh 63'), Xuân Mạnh; Văn Vĩ (Văn Hậu 46'), Quang Hải (Thành Long 46'), Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Tiến Anh; Hai Long, Hoàng Hên, Tuấn Hải (Văn Khang 63').

Bangladesh: Hassa Srabon, Shakil Ahad Topu, Dewab Choudhury, Marajul Islam, Foysal Ahmed Fahim, Tariq Raihan Kazi, Fahamedul Islam, Sohel Rana, Zayyan Ahmed, Sadd Uddin, Shamit Shome.