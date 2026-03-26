Highlights Việt Nam 3-0 Bangladesh (nguồn: FPT Play)
ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đặt thế trận trước Bangladesh. Ngay phút 7, từ quả phạt góc bên cánh trái, Tuấn Hải dứt điểm khiến bóng chạm người hậu vệ đối phương đổi hướng, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Đà hưng phấn giúp Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 15, Xuân Mạnh đánh đầu chuẩn xác sau tình huống cố định, nâng tỷ số lên 2-0. Bangladesh hoàn toàn lép vế và gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Hai Long tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm chéo góc đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-0. Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.
Hoàng Hên, Xuân Son và Văn Khang đều có cơ hội nhưng không thể tận dụng, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút dội cột dọc của Hoàng Hên. Dù vậy, chiến thắng 3-0 vẫn được giữ nguyên, giúp Việt Nam có màn chạy đà hoàn hảo trước trận tiếp đón Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027, hôm 31/3 tới.
Ghi bàn: Tuấn Hải (8'), Xuân Mạnh (18'), Hai Long (38')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Văn Lâm; Ngọc Bảo, Duy Mạnh (Việt Anh 63'), Xuân Mạnh; Văn Vĩ (Văn Hậu 46'), Quang Hải (Thành Long 46'), Hoàng Đức (Xuân Son 46'), Tiến Anh; Hai Long, Hoàng Hên, Tuấn Hải (Văn Khang 63').
Bangladesh: Hassa Srabon, Shakil Ahad Topu, Dewab Choudhury, Marajul Islam, Foysal Ahmed Fahim, Tariq Raihan Kazi, Fahamedul Islam, Sohel Rana, Zayyan Ahmed, Sadd Uddin, Shamit Shome.
90'+4
Trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng 3-0 dành cho ĐT Việt Nam trước Bangladesh. Vào ngày 31/3 tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp đón Malaysia ở trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027.
90'+1
Bóng đập xà ngang Bangladesh
Xuân Son nỗ lực đưa bóng vào vòng cấm để Gia Hưng dứt điểm một chạm, thủ môn Hassa Srabon cản phá khẽ chạm tay vào bóng rồi tìm đến xà ngang.
88'
Hoàng Hên hụt tuyệt phẩm
Xuất phát từ pha phản công nhanh của ĐT Việt Nam, Gia Hưng mở bóng sang ánh phải cho Hoàng Hên. Tân binh áo đỏ dần bóng đến góc vòng cấm địa rồi thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt, đáng tiếc bóng đập cột dọc bật ra.
84'
Xuân Son đi bóng đi sát vòng cấm Bangladesh rồi dứt điểm đưa bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành. Ngay sau đó đến lượt Hai Long kết thúc đi không trúng đích.
77'
Văn Khang bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang loại bỏ hàng thủ Bangladesh. Tiếc cho Xuân Son khi pha băng vào dứt điểm không trúng bóng.
72'
Cơ hội dành cho ĐT Việt Nam, Văn Khang ham làm động tác vượt qua thủ môn đội bạn thay vì một đường chuyền cho Hoàng Hên.
65'
Chỉ trong vòng một phút, ĐT Việt Nam có tới hai lần dính bẫy việt vị mà các cầu thủ Bangladesh giăng ra.
63'
HLV Kim Sang Sik thay thêm hai cầu thủ: Tuấn Hải và Duy Mạnh được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Việt Anh và Văn Khang.
55'
Hoàng Hên treo bóng từ tình huống cố định vào vòng cấm, tuy nhiên Xuân Son không có được pha chạm bóng đủ tốt.
50'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ áo đỏ duy trì lối chơi tấn công trước các vị khách Bangladesh.
Hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik thay liền ba cầu thủ: Xuân Son, Văn Hậu và Thành Long vào thế chỗ Hoàng Đức, Quang Hải và Văn Vĩ.
Hết hiệp 1
45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số cách biệt 3-0 dành cho ĐT Việt Nam.
38'
Hai Long tỏa sáng, nâng tỷ số lên 3-0
Tiền vệ của CLB Hà Nội Hai Long đột phá trước vòng vây của 4-5 cầu thủ Bangladesh trước khi tung cú sút không căng nhưng hiểm hóc đánh bại thủ môn đối phương.
31'
Ngọc Bảo đe dọa khung thành Bangladesh với cú sút xa buộc thủ môn của đội khách phải cản phá chịu phạt góc.
23'
Trương Tiến Anh vượt qua hai cầu thủ đội bạn trước khi căng ngang cho Hoàng Hên. Tân binh của ĐT Việt Nam sau đó đã dứt điểm đi chệch cột dọc.
20'
Foysal Ahmed Fahim bên phía ĐT Bangladesh có cú sút xa nguy hiểm nhưng Văn Lâm đổ người cứu thua cho ĐT Việt Nam.
18'
Xuân Mạnh nhân đôi cách biệt
Từ tình huống cố định bên cánh phải, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm để hậu vệ Xuân Mạnh đánh đầu làm rung mành lưới Bangladesh lần thứ hai.
15'
Hoàng Hên treo bóng hơi sâu vô tình thành pha dứt điểm về phía cột xa buộc thủ môn Hassa Srabon phải đấm bóng giải nguy. Ngay sau đó vẫn là người gác đền của Bangladesh với pha cản phá xuất sắc, từ chối siêu phẩm của Hoàng Đức.
8'
Tuấn Hải mở tỷ số cho ĐT Việt Nam
Từ quả đá phạt góc của ĐT Việt Nam, Zayyan Ahmed trong nỗ lực tham gia phòng ngự và trước pha áp sát của Tuấn Hải, anh vô tình phá bóng về lưới nhà. ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, BTC sau đó xác định bàn thắng dành cho Tuấn Hải.
4'
ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên phần sân của Bangladesh. Trương Tiến Anh vừa có quả tạt từ cánh phải vào, Hoàng Hên dứt điểm hụt bóng, đồng đội của anh cũng không thể chạm bóng cận thành.
19h00
Trọng tài chính người Hong Kong (TQ) - ông Cheung Wai Lung Mario thổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h45
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
18h20
Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại sân Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận đấu.
18h10
Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam
Danh sách thi đấu hai đội Việt Nam vs Bangladesh
17h30
ĐT Việt Nam trở lại sau quãng nghỉ dài với tâm lý thoải mái khi đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027, nhờ án phạt khiến Malaysia bị xử thua 0-3. Điều này giúp trận gặp Malaysia không còn mang nhiều áp lực.
Trong bối cảnh đó, cuộc so tài với Bangladesh trở thành màn “tổng duyệt” quan trọng. HLV Kim Sang Sik có cơ hội đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự mới và kiểm chứng phong độ của các trụ cột vừa trở lại sau chấn thương.
Dù Bangladesh không phải đối thủ mạnh, họ vẫn có thể mang đến thử thách nhất định. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng đội hình đồng đều hơn, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn.
Trận đấu tại Hàng Đẫy vì thế không chỉ là cuộc thử nghiệm, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu lớn sắp tới.