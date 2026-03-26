Được biết, màn so tài giữa Việt Nam vs Bangladesh được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, VTV5. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp màn chạy đà cho cuộc tiếp đón Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam hội quân trở lại sau hơn 4 tháng và bước vào loạt trận FIFA Days tháng 3 với màn khởi động gặp Bangladesh, trước khi chạm trán Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Danh sách triệu tập lần này mang nhiều nét mới. Đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu của tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, bên cạnh sự trở lại của các cựu binh như Đình Trọng và Văn Hậu. Ngược lại, một số cái tên phong độ chưa tốt như Tiến Linh không được lựa chọn.

Sự kết hợp giữa trụ cột, nhân tố mới và các cầu thủ trẻ giúp đội tuyển hứa hẹn nhiều thử nghiệm đáng chờ đợi, nhất là khi Việt Nam đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027.

Bangladesh, đội xếp hạng 181 thế giới, không phải đối thủ quá mạnh nhưng vẫn có điểm đáng chú ý với tiền vệ Choudhury từng chơi tại Anh. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình trước trận đấu quan trọng với Malaysia.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Filip Nguyễn, Xuân Mạnh, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Việt Cường, Hoàng Hên, Xuân Son.

Bangladesh: Mitul Marma, Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan, Saad Uddin, Quazem, Morselin, Md Ridoy, Sumon Reza, Choudhury, Islam.

Highlights Malaysia 4-0 Việt Nam:

