Tuyển Việt Nam thi đấu với đội hình nào trong trận gặp Bangladesh là điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik không chỉ hướng tới chiến thắng nhằm cải thiện thứ hạng FIFA, mà còn mang tính "tổng duyệt" trước khi tái đấu Malaysia vào ngày 31/3.

Ngay trước trận giao hữu với Bangladesh, HLV Kim Sang Sik úp mở chuyện sử dụng nhân sự ra sao nhằm có những thử nghiệm mới cho tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc thậm chí còn tiết lộ ông sẽ tung những cầu thủ mới vào sân để có sự đánh giá kỹ lưỡng.

"Tôi đang rất chờ đợi sự đóng góp của các cầu thủ mới, trong đó có Hoàng Hên. Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt để mang niềm vui đến cho người hâm mộ. Tôi vui khi có Hoàng Hên trong đội hình. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể khoác áo tuyển Việt Nam sau thời gian dài thi đấu ở V-League", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Hoàng Hên có thể sát cánh cùng Xuân Son trên hàng tiền đạo tuyển Việt Nam.

Ông Kim cũng tính tới phương án kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son, có thể bố trí bộ đôi này đá cặp hai tiền đạo hoặc một tiền đạo cắm còn một người đá cánh. Đây là phương án được kỳ vọng mang tới một diện mạo mới cho hàng công đội tuyển, trong bối cảnh các tiền đạo nội không đạt phong độ cao hoặc chỉ chơi tròn vai mỗi khi lên tuyển.

Ngoài Hoàng Hên, Xuân Son, HLV Kim Sang Sik cũng có kế hoạch sử dụng những Đình Trọng, Văn Hậu hay một số gương mặt U23 Việt Nam như Nhật Minh, Khuất Văn Khang, thậm chí là thủ thành trẻ Trung Kiên.

Đây là cơ hội cho những cái tên kể trên ghi điểm, khẳng định giá trị trước khi HLV kim Sang Sik lựa chọn đội hình ưng ý và phù hợp nhất với lối chơi để quyết đấu Malaysia. Nói cách khác, các cầu thủ rất coi trọng cuộc đọ sức với Bangladesh, bởi nếu ai bỏ lỡ cơ hội thể hiện, họ khó được tin dùng trong trận gặp Malaysia và có thể là những giải đấu trong năm 2026.

HLV Kim Sang Sik có nhiều phép tính. Ảnh: S.N

Do trận đấu với Bangladesh có tính chất giao hữu, nên tuyển Việt Nam thi đấu với tâm lý thoải mái cùng thế trận cởi mở. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik vẫn đưa ra những yêu cầu cao về chuyên môn với học trò, trong đó đặc biệt là khả năng phối hợp, vận hành lối chơi, sự hiệu quả của hàng công cũng như độ chắc chắn của khâu phòng ngự.

Tuyển Việt Nam có thể thay đổi nhiều vị trí, có những thử nghiệm, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn hướng tới một chiến thắng trước Bangladesh.

Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Bangladesh lăn bóng và lúc 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Trung Kiên, Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Hoàng Hên, Việt Cường, Xuân Son

Bangladesh: Mitul Marma, Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan, Saad Uddin, Quazem, Morselin, Md Ridoy, Chouhhury, Sumon Reza, Fahamedul Islam.