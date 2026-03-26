Hai phép thử của HLV Kim Sang Sik

Trận tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy vào tối nay (26/3) không đơn thuần màn “làm nóng” cho cuộc đối đầu với Malaysia mà còn là cơ hội quan trọng để kiểm nghiệm con người và định hình lối chơi.

Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lần này cho thấy rõ ý đồ ấy, khi xuất hiện nhiều cái tên đáng chú ý như Đình Trọng, Văn Hậu- những người đã vắng bóng trong thời gian dài, hay tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Việc gọi những cầu thủ nói trên không chỉ dừng ở việc “trao cơ hội”, mà còn là yêu cầu phải sử dụng, phải thử nghiệm trong điều kiện thi đấu thực tế. Tất nhiên đối thủ Bangladesh phù hợp với mục tiêu kiểm tra của HLV Kim Sang Sik

Phép thử thứ hai của thuyền trưởng tuyển Việt Nam nằm ở cách vận hành chiến thuật. Với một bộ khung giàu sức tấn công gồm Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son và nay có thêm Hoàng Hên, cùng những phương án dự phòng như Hai Long hay Văn Khang, nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik hướng đến một sơ đồ thiên về tấn công.

Đây là điều người hâm mộ chờ đợi, nhất là khi những trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam chưa mang lại sự thỏa mãn về mặt lối chơi. Một hệ thống giàu sáng tạo, chủ động áp đặt thế trận và đẹp mắt chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho những hoài nghi suốt thời gian qua.

Dĩ nhiên, thử nghiệm không có nghĩa là bỏ qua kết quả. Một trận giao hữu vẫn cần mang lại tín hiệu tích cực, thậm chí là chiến thắng, nhằm củng cố niềm tin từ người hâm mộ. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cách tuyển Việt Nam đạt được kết quả ấy.

Người hâm mộ muốn nhìn thấy một Văn Hậu trở lại mạnh mẽ, đồng thời chờ đợi Đình Trọng tái hiện hình ảnh của một trung vệ điềm tĩnh, chính xác trong từng pha xử lý. Và tất nhiên, sự xuất hiện của Hoàng Hên cần đi kèm với dấu ấn cụ thể hay khả năng kết nối lối chơi.

Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam cần trình diễn một bộ mặt rõ ràng về chiến thuật. Đó phải là lối chơi có tổ chức, có ý tưởng, biết cách kiểm soát trận đấu thay vì phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ hay những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Những trận đấu gần đây tại vòng loại Asian Cup 2027 từng khiến người xem chưa hài lòng chính vì sự thiếu mạch lạc ấy.

Trận gặp Bangladesh vì thế trở thành một “bài test” kép: vừa thử người, vừa thử cách chơi. Và kết quả cần phải “thật” – thật ở màn trình diễn, thật ở sự tiến bộ, và thật trong cảm giác an tâm mà các học trò của HLV Kim Sang Sik mang lại.

Nếu làm được điều đó, tuyển Việt Nam có thể tạo ra bước đà đáng kể cho chặng đường phía trước hoặc gần hơn là cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.