Video highlights Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan:
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Dù Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và pressing tầm cao, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc xuất thần của Đình Bắc.
Phút 19, nhận đường chuyền từ Tuấn Tài, Đình Bắc tung cú cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0.
Sang hiệp hai, Kyrgyzstan gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của Tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian.
Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 86 khi Kichin đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ hai phút sau, Atabaev ghi bàn từ giữa sân, ấn định chiến thắng 2-1.
Thua ngược đội bóng đến từ Trung Á, tuyển Việt Nam lỡ chức vô địch Casper Cup 2026 ngay trên sân nhà.
Ghi bàn:
Việt Nam: Đình Bắc (19')
Kyrgyzstan: Valerii Kichin (86'), Erbol Atabaev (88')
Đội hình ra sân
Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh (Minh Khoa 72'), Tuấn Tài (Văn Khang 46'), Nhật Nam (Vĩnh Nguyên 80'), Thanh Nhàn (Ngọc Sơn 80'), Đình Bắc, Văn Tùng (Đăng Dương 72').
Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev
90'+5
Trận đấu kết thúc với trận thua ngược 1-2 của ĐT Việt Nam trước Kyrgyzstan, qua đó hụt chức vô địch Casper Cup 2026.
90'+2
ĐT Việt Nam thay ba cầu thủ cuối cùng.
88'
Erbol Atabaev ghi bàn từ giữa sân
Cầu thủ Kyrgyzstan tranh chấp quyết liệt khiến tuyển thủ Việt Nam để mất bóng. Quan sát thấy thủ môn Trung Kiên lên cao, Erbol Atabaev quyết định sút bóng từ sân nhà làm tung chủ nhà lần thứ hai.
86'
Kyrgyzstan gỡ hòa 1-1
Đón bóng từ quả đá phạt góc của đồng đội, trung vệ đội trưởng Valerii Kichin đánh đầu ở phía cột xa đánh bại thủ môn Trung Kiên, gỡ hòa 1-1.
80'
ĐT Việt Nam thay thêm hai cầu thủ, Ngọc Sơn và Vĩnh Nguyên vào thay Nhật Nam và Thanh Nhàn.
72'
HLV Kim Sang Sik thay thêm hai cầu thủ, Minh Khoa và Đăng Dương vào thay cho Quang Vinh và Văn Tùng.
70'
Khuất Văn Khang bị đau nằm trong vòng cấm đội nhà sau khi dính trọn cú sút rất căng của cầu thủ Kyrgyzstan. Dù vậy, các cầu thủ đến từ Trung Á vẫn tiếp tục tấn công mà không dừng bóng, dù đây là giải đấu giao hữu.
64'
Sau quãng thời gian đầu hiệp hai nhường thế trận cho đối thủ, các học trò của HLV Kim Sang Sik bung sức và chơi sòng phẳng. Đình Bắc và Thanh Nhàn đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ áo đỏ vất vả theo kèm.
58'
ĐT Việt Nam chuyển đổi trạng thái nhanh, Đình Bắc bứt tốc khiến các cầu thủ áo đỏ vất vả bám đuổi, tuy nhiên ở động tác qua người quyết định của anh không thành công.
55'
Hồng Phúc tạt bóng từ cánh phải vào để tiền đạo Văn Tùng đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Kyrgyzstan.
52'
Cầu thủ Kyrgyzstan đá phạt khiến Trung Kiên để "ói bóng", may mắn khi thủ thành ĐT Việt Nam kịp thời làm chủ tình hình trước khi tiền đạo áo đỏ có thể đá bồi.
50'
Các cầu thủ đội khách Kyrgyzstan duy trì lối chơi tấn công, đẩy đội hình của ĐT Việt Nam lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam, sau hai phút bù giờ.
42'
Kyrgyzstan vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ của ĐT Việt Nam. Trong khi đó, Đình Bắc phát huy thế mạnh với những pha khoét vào cánh phải của đội bạn.
37'
Kyrgyzstan nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số, hàng thủ chủ nhà vì vậy mà phải làm việc liên tục.
33'
ĐT Việt Nam may mắn không bị thủng lưới khi Erbol Atabaev dứt điểm quá hiền, không làm khó thủ môn Trung Kiên.
28'
Quang Vinh xử lý lỗi để mất bóng bên phần sân nhà, tạo cơ hội để cầu thủ Kyrgyzstan tung cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên.
19'
Đình Bắc ghi siêu phẩm
Nhận bóng từ chân Tuấn Tài, Đình Bắc dẫn hai nhịp trước khi thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Erzhan Tokotaev bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay khi trái bóng găm đúng góc cao.
15'
Đội bóng đến từ Trung Á đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn ĐT Việt Nam, tuy nhiên hàng thủ chủ nhà chơi kín kẽ.
10'
Kyrgyzstan đang chơi pressing tầm cao khiến ĐT Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên.
4'
ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ Kyrgyzstan lại nhập cuộc đầy chủ động, sớm đẩy đội hình lên cao.
19h00
Trọng tài chính người Malaysia Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi ĐT Kyrgyzstan mặc trang phục màu đỏ.
18h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
17h45
17h30
Tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 hứa hẹn căng thẳng khi hai đội cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Casper Cup 2026.
Kyrgyzstan đang dẫn đầu sau chiến thắng 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ hai với cùng 3 điểm.
Đại diện Trung Á sở hữu phong độ ấn tượng, thắng ba trận liên tiếp và bất bại năm trận gần nhất.
Tuy nhiên, Kyrgyzstan gặp bất lợi khi chỉ có hai ngày chuẩn bị, đồng thời phải thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.
Về phía đội chủ nhà, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng đội hình toàn nội binh, đặt kỳ vọng vào Đình Bắc, Văn Tùng và Minh Khoa.
Chỉ có chiến thắng mới giúp tuyển Việt Nam vượt qua Kyrgyzstan để giành chức vô địch trên sân Thiên Trường.