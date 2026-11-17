Video highlights Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan:

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Dù Kyrgyzstan nhập cuộc chủ động và pressing tầm cao, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc xuất thần của Đình Bắc.

Phút 19, nhận đường chuyền từ Tuấn Tài, Đình Bắc tung cú cứa lòng tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỷ số 1-0.

ĐT Việt Nam thua ngược Kyrgyzstan - Ảnh: V.A - T.L

Sang hiệp hai, Kyrgyzstan gia tăng sức ép nhưng hàng thủ của Tuyển Việt Nam vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 86 khi Kichin đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ hai phút sau, Atabaev ghi bàn từ giữa sân, ấn định chiến thắng 2-1.

Thua ngược đội bóng đến từ Trung Á, tuyển Việt Nam lỡ chức vô địch Casper Cup 2026 ngay trên sân nhà.

Ghi bàn:

Việt Nam: Đình Bắc (19')

Kyrgyzstan: Valerii Kichin (86'), Erbol Atabaev (88')

Đội hình ra sân

Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh (Minh Khoa 72'), Tuấn Tài (Văn Khang 46'), Nhật Nam (Vĩnh Nguyên 80'), Thanh Nhàn (Ngọc Sơn 80'), Đình Bắc, Văn Tùng (Đăng Dương 72').

Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev