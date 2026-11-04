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Ngay phút thứ 9, Joao Neves đã đánh đầu tung lưới chủ nhà
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Niềm vui sớm của tiền vệ Bồ Đào Nha
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Phút 12, Doue dứt điểm nhân đôi cách biệt
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Ngay sau đó, Mayulu nâng tỷ số lên 3-0
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Đến phút 17, Fabian Ruiz ghi bàn thứ 4 đầy chóng vánh cho PSG
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về nhà ĐKVĐ Champions League
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Sang hiệp hai, Fabian Ruiz lại ghi tên mình vào bảng tỷ số
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Phút 78, Boly ấn định chiến thắng 6-0 cho PSG
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Niềm vui của tiền đạo trẻ bên phía đội bóng thủ đô Paris
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PSG giành chiến thắng giòn giã

Nguồn ảnh: Uefa, PSG Inside

Kết quả
League Stage - 4
04/11/2026 00:45:00 Shakhtar Donetsk 0 - 1 Sporting CP
04/11/2026 00:45:00 Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart
04/11/2026 03:00:00 Feyenoord 0 - 3 Inter
04/11/2026 03:00:00 Lask Linz 4 - 0 Slovan Bratislava
04/11/2026 03:00:00 Manchester United 3 - 2 AS Roma
04/11/2026 03:00:00 Atletico Madrid 0 - 2 Bayern Munich
04/11/2026 03:00:00 Barcelona 3 - 0 Aston Villa
04/11/2026 03:00:00 Bodo/Glimt 0 - 0 Lille
04/11/2026 03:00:00 Villarreal 0 - 6 Paris Saint Germain