Làm khách trên sân đội cuối bảng Wolverhampton, Aston Villa nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Trong suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai, thầy trò HLV Unai Emery liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở với hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút khiến đội khách không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Wolverhampton bất ngờ hạ Aston Villa - Ảnh: CLB

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Aston Villa phải trả giá ở phút 61. Từ một pha phản công sắc nét, Joao Gomes dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Wolverhampton.

Bị dẫn bàn, Villa buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, song họ vấp phải hàng thủ chơi tập trung cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Jose Sa.

Trong nỗ lực tấn công cuối trận, đội khách còn để lộ khoảng trống phía sau. Phút bù giờ, Rodrigo Gomes tận dụng cơ hội phản công để ấn định chiến thắng 2-0 cho “Bầy sói”.

Thất bại của Aston Villa đem đến cơ hội vàng cho MU vào top 3 - Ảnh: Premier League

Thất bại khiến Aston Villa tiếp tục đứng thứ ba với 51 điểm, nhưng chỉ còn hơn MU vỏn vẹn 3 điểm và đối diện nguy cơ bị soán ngôi nếu 'Quỷ đỏ' hạ Crystal Palace vào tối Chủ nhật (1/3).

Ghi bàn: Joao Gomes 68', Rodrigo Gomes 90+8'

Đội hình xuất phát:

Wolverhampton: Sa, Mosquera, Bueno, Toti, Tchatchoua, Andre, Joao Gomes, Bueno, Bellegard, Mane, Armstrong

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, Onana, Douglas Luiz, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins