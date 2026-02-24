Trent Alexander-Arnold đang trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026.

Hậu vệ này rời Liverpool vào năm ngoái để bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Real Madrid, đang trải qua một mùa giải không ổn định, bị ảnh hưởng bởi chấn thương và việc thích nghi với môi trường sống mới.

Bối cảnh đó đã thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB Premier League, trong đó có MU được cho là đặc biệt tích cực liên hệ với Trent.

MU có tham vọng chiêu mộ Alexander-Arnold. Ảnh: EFE

Những tuần gần đây, Trent dần lấy lại vai trò quan trọng hơn, nhưng vẫn chưa thể trở thành lựa chọn không thể thay thế trong đội hình của Arbeloa.

Theo báo chí Tây Ban Nha, CLB chủ sân Old Trafford xem Alexander-Arnold như một cơ hội chuyển nhượng hấp dẫn và đang chuẩn bị lời đề nghị vào khoảng 50 triệu euro.

Con số này rất đáng chú ý về mặt tài chính, bởi nó có thể giúp Real Madrid thu về khoản lợi nhuận gấp năm lần so với số tiền đầu tư ban đầu chỉ sau một mùa giải. Tuy nhiên, thương vụ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố tiền bạc.

MU muốn tăng cường vị trí hậu vệ phải bằng một cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh và có khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới. Alexander-Arnold được đánh giá hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đó.

Trước sự quan tâm từ CLB giàu thành tích nhất bóng đá Anh, thông điệp từ Real Madrid rất rõ ràng: họ vẫn tính đến Alexander-Arnold trong kế hoạch. “Los Blancos” không có ý định bán anh trong ngắn hạn.