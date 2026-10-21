Ghi liên tiếp 2 bàn cuối trận, PSG giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Barca và nối dài chuỗi bất bại tại Champions League lên con số 13.

Ở Công viên các Hoàng tử, PSG nhập cuộc đầy tốc độ, dồn ép Barcelona ngay từ tiếng còi khai cuộc trong trận đấu vòng 3 Champions League.

Chỉ trong 5 phút đầu, Khvicha Kvaratskhelia đã đưa bóng trúng khung gỗ, trong khi Ousmane Dembele và Desire Doue đều có những cú dứt điểm trúng đích.

Doue mở màn cho dạ tiệc tại Paris. Ảnh: PSG

Ngược lại, đội khách tỏ ra lúng túng khi kiểm soát bóng, để mất bóng tới 15 lần khi trận đấu còn chưa bước sang phút thứ 10.

Tuy nhiên, chưa đến giữa hiệp 1, Dembele có dấu hiệu chấn thương gân kheo trong một pha đột phá và phải nhường chỗ cho Ferran Torres.

Barca dần tạo được cơ hội, buộc Matvey Safonov phải trổ tài cản phá cú dứt điểm cận thành của Raphinha. Bên kia sân, một pha phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà đưa Torres vào thế đối mặt Joan Garcia, nhưng cú sút thiếu hiểm hóc giúp thủ môn Barca cứu thua.

Joan Garcia sau đó tiếp tục từ chối đồng đội cũ Torres, rồi cản phá cú sút của Fabian Ruiz, thể hiện phong độ xuất sắc của một trong những ứng viên thủ môn hay nhất gala Quả bóng vàng.

Dẫu vậy, Joan Garcia bất lực trước cú sút chìm uy lực của Doue vào góc thấp khi hiệp 1 sắp kết thúc. Ít phút sau, Pedri chọc khe cho Fermin Lopez thoát xuống, nhưng tiền vệ này xử lý không tốt trong pha đối mặt Safonov.

Barca giành thế chủ động đầu hiệp 2, nhưng PSG mới là đội tiến gần hơn đến bàn thắng tiếp theo sau một pha phản công chớp nhoáng. Một lần nữa, Garcia lại cứu đội khách bằng tình huống cản phá xuất sắc.

Sau đó, Xavi Espart, trong trận ra mắt Champions League, bất ngờ bứt tốc vượt qua hàng thủ PSG rồi dứt điểm tung lưới Safonov đang đứng chôn chân, khiến khán đài đội chủ nhà lặng đi.

Yamal tỏa sáng về mặt cá nhân, nhưng PSG mạnh hơn về tập thể. Ảnh: FCB

Chấn thương của Kvaratskhelia và Marquinhos, cùng việc Barca thay liền 3 cầu thủ, khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đội khách.

Khi trận đấu còn khoảng 20 phút, Torres dứt điểm trúng cột dọc từ cự ly gần. Từ quả phạt góc ngay sau đó, Lucas Hernandez đánh đầu tung lưới Barca, đưa PSG một lần nữa vượt lên dù đang lép vế.

Đến phút 79, Lamine Yamal vượt qua Warren Zaire-Emery bằng tốc độ rồi dùng mũi giày đưa bóng vào lưới từ góc sút gần như không tưởng, lần thứ hai gỡ hòa cho Barca. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Vitinha tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm, ghi bàn thứ ba cho PSG.

Bàn thắng ở phút 86 của Fabian Ruiz ấn định tỷ số 4-2, khép lại hy vọng của Barca và khiến đội bóng của Hansi Flick lần đầu nếm mùi thất bại trong mùa giải.

PSG tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Barca trải qua trận thứ 18 liên tiếp tại đấu trường này không giữ sạch lưới.

Ghi bàn:

PSG: Doue 38’, Lucas Hernandez 72’, Vitinha 81’, Fabian Ruiz 86’.

Barca: Xavi Espart 55’, Yamal 79’.

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Barca: Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon.