Thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Phó Giám đốc Sở Lê Minh Hải đã chủ trì cuộc họp thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc, đồng thời bàn phương án đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú tại các trường học có sử dụng suất ăn do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước cung cấp.

Tham dự cuộc họp có đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, UBND 5 phường gồm Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Ban Giám hiệu Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sau khi nghe ý kiến từ các đơn vị liên quan, Sở An toàn thực phẩm TPHCM thống nhất: Đề nghị Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học trên toàn địa bàn.

Trường tiểu học Bình Quới Tây

Đối với UBND 5 phường, sau khi có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc tại Trường tiểu học Bình Quới Tây – do chi nhánh Công ty Hữu Phước (địa chỉ 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây) cung cấp suất ăn – các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng phương án thay thế đơn vị cung cấp, đảm bảo việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Đồng thời, các phường phải cử nhân sự có chuyên môn phối hợp với Hội Phụ huynh và Sở An toàn thực phẩm để giám sát chặt chẽ bữa ăn học đường. Sở cũng sẽ cung cấp danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp suất ăn, nhằm hỗ trợ các trường lựa chọn đơn vị thay thế phù hợp.

Danh sách các cơ sở bị ảnh hưởng gồm hơn 20 trường học và một trung tâm bảo trợ, cụ thể:

Trường THCS Bình Quới Tây (phường Bình Quới)

Trường THCS Lam Sơn (phường Gia Định)

Trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới)

Trường THCS Cửu Long (phường Thạnh Mỹ Tây)

Trường THPT Trần Văn Giàu (phường Bình Lợi Trung)

Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (phường Gia Định)

Trường tiểu học Đống Đa (phường Thạnh Mỹ Tây)

Trường tiểu học Trần Quang Vinh (phường Bình Thạnh)

Trường tiểu học Yên Thế (phường Bình Lợi Trung)

Trường tiểu học Tầm Vu (phường Bình Thạnh)

Trường tiểu học Bình Lợi Trung (phường Bình Lợi Trung)

Trường tiểu học Bế Văn Đàn (phường Gia Định)

Trường tiểu học Lê Đình Chinh (cơ sở 1, phường Gia Định)

Trường tiểu học Lê Đình Chinh (cơ sở 2, phường Gia Định)

Trường tiểu học Lam Sơn (phường Gia Định)

Trường tiểu học Phù Đổng (phường Thạnh Mỹ Tây)

Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây (phường Thạnh Mỹ Tây)

Trường tiểu học Phan Văn Trị (phường Bình Lợi Trung)

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (phường Bình Lợi Trung)

Trường tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái (phường Bình Thạnh)

Trung tâm trẻ mồ côi (153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định)