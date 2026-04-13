Chiều 13/4, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm đã củng cố kết luận vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ra vụ việc. Trước đó, kết quả cấy phân tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 17 mẫu dương tính với chủng vi khuẩn này.

Ngoài ra, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện cũng xác định tác nhân gây bệnh là Salmonella - loại vi khuẩn thường trú trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật, có khả năng lây sang người qua thực phẩm nhiễm khuẩn.

Theo Sở Y tế, trong tổng số 202 học sinh có biểu hiện ngộ độc, 57 em phải nhập viện điều trị nội trú, gồm 39 em tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 16 em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và 2 em tại Bệnh viện Bình Thạnh. Tính đến sáng cùng ngày, còn 33 học sinh đang điều trị nội trú, sức khỏe ổn định.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Như VietNamNet đã đưa tin, các học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc từ ngày 7/4 và liên tiếp nhập viện những ngày sau đó. Sở An toàn Thực phẩm TPHCM xác định bữa ăn nghi ngờ là bữa trưa cùng ngày gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải, dưa leo xào và bánh flan trong bữa xế chiều. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguồn gốc thực phẩm gây nhiễm khuẩn.

Sở Y tế TPHCM khuyến cáo các trường học, đơn vị cung cấp suất ăn và phụ huynh cần tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh và chế biến, đồng thời chủ động theo dõi sức khỏe học sinh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Cơ quan y tế cũng nhấn mạnh một số biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cơ bản: chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nấu chín kỹ thịt và trứng, rửa tay trước khi chế biến, vệ sinh thường xuyên dụng cụ nhà bếp, tách biệt thực phẩm sống và chín, bảo quản thức ăn đúng cách sau khi nấu.

Salmonella là chủng vi khuẩn phổ biến trong các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Các nguồn lây thường gặp bao gồm trứng và sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa chín kỹ, sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn. Đáng chú ý, tình trạng nhiễm chéo trong quá trình chế biến có thể dùng chung dao, thớt giữa thực phẩm sống và chín.