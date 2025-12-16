Highlights Futsal nữ Thái Lan 4-4 Indonesia (pen 6-7)

Cuộc so tài giữa tuyển futsal nữ Thái Lan và Indonesia diễn ra đầy căng thẳng, đúng với tính chất của một trận bán kết SEA Games.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Indonesia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chơi phòng ngự kỷ luật, sẵn sàng phản công nhanh và không hề lép vế.

Futsal nữ Indonesia (áo đỏ) gây địa chấn khi hạ Thái Lan - Ảnh: FAT

Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong thời gian thi đấu chính thức. Thái Lan nhiều lần vươn lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo toàn lợi thế, khi Indonesia liên tục gỡ hòa nhờ tinh thần thi đấu quật cường. Sau hai hiệp chính và hai hiệp phụ, tỷ số là hòa 4-4, buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu cân não.

Trên loạt "đấu súng" đầy áp lực, Indonesia thể hiện bản lĩnh đáng nể. Các cầu thủ nữ xứ Vạn đảo thực hiện thành công 7 lượt sút, trong khi Thái Lan chỉ có 6 lần đánh bại thủ môn đối phương, qua đó chấp nhận thất bại cay đắng.

Chủ nhà Thái Lan ôm hận ở môn futsal nữ - Ảnh: FAT

Chiến thắng 7-6 trên loạt luân lưu giúp tuyển futsal nữ Indonesia giành vé vào chung kết SEA Games 33, nơi họ sẽ chạm trán tuyển futsal nữ Việt Nam.

Trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi Việt Nam đang có phong độ ổn định và Indonesia vừa tạo cú sốc lớn trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.