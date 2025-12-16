Tại chung kết nhảy cao nữ SEA Games 33, điền kinh Việt Nam đã chứng kiến màn bùng nổ của Bùi Thị Kim Anh (quê Nam Định cũ) - ngôi sao trẻ đang vươn lên mạnh mẽ của nhảy cao Đông Nam Á.

Kim Anh xuất sắc giành HCV nhảy cao nữ - Ảnh: SN

Sau khi chinh phục thành công mức xà 1,83m, Kim Anh gần như cầm chắc tấm HCV trong tay. Tuy nhiên, thay vì dừng lại an toàn, VĐV sinh năm 2006 đã quyết định thử sức ở mức xà 1,86m - một cột mốc đòi hỏi bản lĩnh và sự tự tin rất lớn.

Và khoảnh khắc đáng nhớ đã đến: Kim Anh xuất thần vượt qua 1,86m, chính thức lập kỷ lục cá nhân mới, khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo và khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu khu vực.

Người đồng đội của Kim Anh là Dương Thị Thảo (2006) cũng đã thi đấu đầy nỗ lực, chinh phục mức xà 1,75m để giành HCĐ.