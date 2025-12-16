Video Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick HCV tại SEA Games 33:
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 16/12:
HCV (9): Lê Thị Hiền - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui - Phạm Thị Ngọc Anh (Rowing, 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo); Hoàng Thị Thuỳ Giang (Kickboxing, 50kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật nữ); Nguyễn Quang Huy (Kickboxing, 57kg nam); Esports (Liên quân mobile đồng đội nữ); Bùi Thị Kim Anh (Điền kinh, chảy cao nữ); Kéo co hỗn hợp nam nữ 560kg; Trần Thị Loan (Điền kinh, nhảy xa); Hoàng Thị Minh Hạnh - Nguyễn Thị Hằng - Lê Thị Tuyết Mai - Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh, tiếp sức 4x400m nữ).
HCB (8): Triệu Hoàng Long - Bùi Văn Hoàn - Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Hữu Thành (Rowing, 4 nam hạng nhẹ); Nguyễn Quốc Toàn (Cử tạ, 88kg); Đoàn Thị Hồng Nhung - Trần Thị Mộng Thu - Phạm Thanh Phương Thảo - Cao Minh Trang (Cờ vua, đồng đội nữ); Nguyễn Đình Minh Khuê (Kickboxing, 51kg nam); Tuyển kéo co nữ; Đoàn Thu Hằng (Điền kinh, 3.000m vượt chướng ngại vật nữ); Trần Nhật Hoàng - Tạ Ngọc Tưởng - Vũ Ngọc Khánh - Lê Ngọc Phúc (Điền kinh, tiếp sức 4mx400m nam); Hoàng Thanh Giang (Điền kinh, 7 môn phối hợp nữ);
HCĐ (10): Nguyễn Thị Vân Anh - Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing, đôi nữ); Vũ Văn Kiên (Pencak Silat, 60kg nam); Nguyễn Minh Triết (Pencak Silat, 65kg nam); Phạm Lê Xuân Lộc (Xe đạp, xuất phát đồng hàng nam); Trần Xuân Dũng (Cử tạ, 94kg nam); Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat, 60kg nữ); Hoàng Khánh Mai (Muay, 45kg nữ); Lê Văn Phước (Pencak Silat, 50kg nam); Dương Thị Thảo (Điền kinh, nhảy cao nữ); Phạm Thị Thu Hoài (Đấu kiếm).
Kim Anh nhận HCV nhảy cao
Điền kinh Việt Nam giành HCV 4x400m nữ
Sau khi về nhì nội dung tiếp sức 4x400m nam, đến chung kết tiếp sức 4x400m nữ thì Việt Nam không có đối thủ, đánh bại Thái Lan và Philippines để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Thành tích của các cô gái Việt Nam là 3 phút 32 giây 59.
Điền kinh
VĐV Hoàng Thanh Giang xếp thứ 2 chung cuộc và đoạt HCB nội dung 7 môn phối hợp của nữ với tổng 5.455 điểm.
Chạy tiếp sức 4x400m nam thua VĐV nhập tịch Thái Lan
Đội chạy tiếp sức 4x400m nam gồm Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Lê Ngọc Phúc hụt tấm HCV tiếc nuối. Các chân chạy của Việt nam dẫn đầu phần lớn lớn cuộc đua, nhưng lại bị VĐV nhập tịch - người chạy cuối cùng của Thái Lan vượt qua ở những mét cuối cùng và giành HCV, đồng thời phá kỷ lục ở nội dung này.
Kéo co Việt Nam giành HCV
Ở chung kết nội dung hỗn hợp nam nữ 560kg môn kéo co, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bái chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành tấm HCV.
Nhảy xa nữ Việt Nam giành HCV
VĐV Trần Thị Loan xuất sắc giành tấm HCV nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m53.
Bùi Thị Kim Anh giành HCV nhảy cao
Tại chung kết nhảy cao nữ SEA Games 33, điền kinh Việt Nam đã chứng kiến màn bùng nổ của Bùi Thị Kim Anh (quê Nam Định cũ) - ngôi sao trẻ đang vươn lên mạnh mẽ của nhảy cao Đông Nam Á.
Sau khi chinh phục thành công mức xà 1,83m, Kim Anh gần như cầm chắc tấm HCV trong tay. Tuy nhiên, thay vì dừng lại an toàn, VĐV sinh năm 2006 đã quyết định thử sức ở mức xà 1,86m - một cột mốc đòi hỏi bản lĩnh và sự tự tin rất lớn.
Và khoảnh khắc đáng nhớ đã đến: Kim Anh xuất thần vượt qua 1,86m, chính thức lập kỷ lục cá nhân mới, khép lại một ngày thi đấu hoàn hảo và khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu khu vực.
Người đồng đội của Kim Anh là Dương Thị Thảo (2006) cũng đã thi đấu đầy nỗ lực, chinh phục mức xà 1,75m để giành HCĐ.
Esports giành HCV
Ở chung kết nội dung nữ Liên quân (Arena of Valor) môn Esport, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước ĐT Lào để đoạt HCV.
Bóng chuyền nam
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam bước vào trận đấu trang ngôi đầu bảng A với chủ nhà Thái Lan.
Kickboxing Việt Nam giành HCV
Võ sĩ Nguyễn Quang Huy xuất sắc đánh bại tay đấm nước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết để giành tấm HCV Kickboxing ở hạng 57kg nam. Đây là tấm HCV thứ 43 của đoàn Việt Nam.
Nguyễn Thị Oanh hoàn tất hat-trick HCV SEA Games 33
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu xuất sắc và không có đối thủ trên đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 33 và là HCV cá nhân thứ 15, cô nối dài kỷ lục tại đấu trường SEA Games, hơn người đàn chị Nguyễn Thị Huyền 2 tấm HCV.
Thành tích của "Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam là 10 phút 13 giây 75. Đội tuyển điền kinh Việt Nam lại có thêm một chiến thắng kép khi Đoàn Thu Hằng cán đích thứ hai và đem về tấm HCB.
Trước đó, "Cô bé hạt tiêu" đã giành HCV ở các nội dung 5.000m và 10.000m. Cũng bởi vừa phải thi chung kết 10.000m vào chiều qua nên Oanh không thể phá kỷ lục của chính mình ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.
Điền kinh
Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh cùng Đoàn Thu Hằng bắt đầu thi chạy chung kết nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.
Pencak Silat có HCĐ
Võ sĩ Lê Thị Vân Anh thua đối thủ Thái Lan ở bán kết, qua đó nhận HCĐ hạng cân 60kg nữ.
Cử tạ có HCĐ
Đô cử Trần Xuân Dũng xếp thứ 3 tổng cử hạng cân 94kg, qua đó đem về tấm HCĐ.
Kickboxing có HCB
Võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê thua với tỷ số 0-3 trước VĐV chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng 51kg, qua đó chỉ có được tấm HCB.
Kickboxing đem về HCV thứ 42 cho Việt Nam
Võ sĩ Hoàng Thị Thùy Giang đánh bại đối thủ người Myanmar với tỷ số điểm áp đảo 11-2 ở chung kết hạng cân Fighting 50kg nữ. Đây là tấm HCV thứ hai trong ngày hôm nay và là HCV thứ 42 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
HCB cho cờ vua Việt Nam
Các kỳ thủ Việt Nam gồm Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo và Cao Minh Trang thua Indonesia ở chung kết, qua đó có HCB nội dung đồng đội nữ SEA Games 33.
Futsal nữ Việt Nam vào chung kết
ĐT Futsal nữ Việt Nam thắng sát nút 1-0 trước các cô gái Philippines ở bán kết, qua đó đoạt tấm vé đầu tiên vào chung kết. Đối thủ sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Indonesia.
Boxing
Tay đấm Hà Thị Linh xuất sắc vượt qua đối thủ Indonesia để giành quyền vào chung kết hạng cân 60kg nữ.
Xe đạp
Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc về đích thứ ba, sau hai tay đua người Thái Lan và Indonesia, qua đó đoạt HCĐ nội dung xuất phát đồng hàng đường trường nam.
Futsal nữ Việt Nam
ĐT Futsal nữ Việt Nam vừa khép lại hiệp một trận bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng bị Philippines cầm hòa không bàn thắng dù chơi áp đảo đối thủ.
Kéo có giành HCB
Kéo co Việt Nam giành tấm HCB ở nội dung đồng đội nữ.
Cử tạ có HCB
Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn cạnh tranh hấp dẫn với đô cử người Indonesia. Ở phần cử giật, cả Quốc Toàn và Rahamat Erwin Abdullah cùng thành công với mức 160kg, sang phần cử đẩy, đô cử Việt Nam thực hiện trước anh thành công ở lần thứ ba với mức 201kg.
Rahamat Erwin thi sau nên anh chọn thêm 2kg, nhiều hơn Quốc Toàn chỉ 1kg và thực hiện thành công, đạt mức tổng cử 362kg, qua đó giành HCV.
Quá đáng tiếc khi cử tạ Việt Nam vẫn chưa thể có được tấm HCV ở SEA Games 33.
Pencak Silat
Võ sĩ Bùi Đình Quyết để thua tiếc nuối trước VĐV Malaysia ở bán kết hạng cân 65–70kg nam.
Thái Lan rút ĐT Liên quân nữ khỏi SEA Games 33
Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan đã quyết định rút đội tuyển Liên quân nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33 ngay giữa trận đấu đang diễn ra với tuyển nữ Lào ở chung kết nhánh thua, trong bối cảnh họ đang dẫn trước Lào với tỉ số 1-0. Như vậy, trận chung kết tổng sẽ là cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Lào.
Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan vừa đưa ra quyết định xử phạt chính thức tước quyền thi đấu tại tất cả các nội dung Esports ở SEA Games 33 đối với VĐV Naphat Warasin của đội tuyển nữ Liên Quân Thái Lan sau sai phạm gian lận nghiêm trọng của VĐV này trong trận đấu với Việt Nam.
Naphat đã vi phạm điều lệ thi đấu do sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được phép để can thiệp vào trận đấu trong ván 1 ở trận gặp Việt Nam.
Mặc dù có tuyển thủ gian lận nhưng tuyển nữ Liên Quân Thái Lan vẫn thua trắng 0-3 trước tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu diễn ra vào hôm qua 15/12.
Rowing mang HCV về cho Việt Nam
Bốn tay chèo Việt Nam gồm Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 03 giây 515, qua đó giành HCV nội dung rowing bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo.
Võ sĩ Pencak Silat Việt Nam bị xử thua VĐV Thái Lan
Ở bán kết hạng cân -60kg môn Pencak Silat, võ sĩ Vũ Văn Kiên đang dẫn điểm áp đảo đối thủ Thái Lan. VĐV chủ nhà Thái Lan buộc phải chủ động tấn công để mong lật lại thế cờ. Văn Kiên chớp cơ hội ra đòn chân chính xác vào vùng giáp (bụng), được cộng 2 điểm.
Võ sỹ chủ nhà Thái Lan ngay lập tức ngã xuống ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Các nhân viên tế được cho vào sân chăm sóc. Sau đó trọng tài xử thua Văn Kiên vì ra đòn nguy hiểm cho đối phương. Võ sĩ của Việt Nam tỏ ra không phục, anh bật khóc nức nở.
Video tình huống Văn Kiên ra đòn khiến đối thủ nằm sân:
Video Văn Kiên đổ gục, bật khóc khi bị xử thua
Video Văn Kiên trả lời phỏng vấn:
Nói về tình huống gây tranh cãi này, Văn Kiên cho biết: “Tôi rất buồn và tiếc, nhưng cũng tự trách bản thân, giá như điềm tĩnh hơn, không ham đòn thì chiến thắng đã nắm chắc trong tay. Về tình huống đó khá nhạy cảm.
Theo cảm nhận cá nhân, chân tôi đã đạp trúng vào vai nhưng những đầu ngón chân hơi chạm vào vùng cổ đối thủ. Đây là tình huống 50-50 và ở ranh giới mong manh giữa ghi điểm và phạm quy”.
Rowing có thêm HCB
Ở nội dung thuyền 4 nam hạng nhẹ, 4 VĐV của Việt Nam gồm Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Hữu Thành về đích thứ hai và giành HCB.
Bắn súng
Ba xạ thủ của Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung cùng vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ vào ngày mai (17/12).
Rowing có HCĐ
Cặp VĐV Nguyễn Thị Vân Anh - Phạm Thị Bích Ngọc về đích thứ 3 và giành HCĐ nội dung đôi nữ. Đây là tấm HC đầu tiên trong ngày hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam.
Cờ vua Việt Nam vào chung kết
Ở bán kết nội dung cờ nhanh đồng đội nữ, các kỳ thủ của Việt Nam vượt qua Myanmar, qua đó giành quyền vào chung kết, diễn ra vào lúc 10h30 hôm nay.
Điền kinh
Hoàng Thanh Giang hoàn thành phần thi ném lao với thành tích 38,18m điểm, xếp sau hai VĐV của Philippines và Indonesia. Nội dung nay chỉ có 3 VĐV tranh tài, như vậy các VĐV tham gia chắc chắn sẽ có huy chương.
Sau các nội dung đã thi đấu, Thanh Giang đang có tổng số 4.625 điểm, xếp thứ hai sau đối thủ Philippines đang có được 4.789 điểm. Ba VĐV vẫn còn 1 nội dung chạy 800m nữa để xác định thành tích chung cuộc nội dung 7 môn phối hợp.
Canoeing và Rowing
Các VĐV của Việt Nam Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Huệ, Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bồng thi đấu chung kết các nội dung từ 9h12h hôm nay.
Điền kinh
VĐV Hoàng Thanh Giang đang tranh tài ở nội dung 7 môn phối hợp. Đại diện của Việt Nam mới hoàn thành bài thi nhảy xa, cô chuẩn bị bước vào phần thi ném lao.
Bắn cung
Các cung thủ của Việt Nam gồm Nguyễn Minh Đức, Lê Quốc Phong, Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Diệp đang tranh tài ở vòng loại cung 1 dây nam, cung 1 dây nữ.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 (cập nhật hết ngày 15/12)
Lịch thi đấu ngày 16/12 của đoàn thể thao Việt Nam