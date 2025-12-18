"Chúng tôi không may mắn. Như mọi người thấy, tình huống đó mình ghi bàn rồi. Nhưng trong bóng đá, mọi thứ xảy ra trong tích tắc và trọng tài quyết định thì mình phải chấp nhận cuộc chơi. Nếu như mình có bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên đó, thế trận chắc chắn khác”, Huỳnh Như nói về quyết định không công nhận bàn thắng của tổ trọng tài trận đấu vì cho rằng Bích Thùy ở thế việt vị.

Tuyển nữ Việt Nam kết thúc SEA Games với tấm HCB. Ảnh: S.N

Ở tuổi 34, kỳ SEA Games 33 này được nhiều người dự đoán có thể là lần cuối của Huỳnh Như tham dự Đại hội thể thao khu vực. Chân sút CLB nữ TP.HCM nói: "Dù SEA Games tới tôi không đá thì chắc chắn các cầu thủ trẻ cũng cố gắng để phục thù, giành lại ngôi vô địch. Nếu còn cống hiến được tới giây phút nào thì tôi cố gắng cùng tuyển Việt Nam giành những thắng lợi cao nhất”.

"Tôi muốn dành lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ sang Thái Lan đến sân, cũng như ở quê nhà. Mặc dù tuyển nữ Việt Nam không đạt được kết quả như mọi người mong đợi nhưng chúng tôi nỗ lực hết mình", Huỳnh Như chốt lại.

Dù thua trong trận chung kết nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn nhận thưởng nóng 400 triệu đồng từ VFF. Tính từ đầu giải, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận tổng tiền thưởng là 1,5 tỉ đồng.

