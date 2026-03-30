Chân sút 27 tuổi mới trở lại từ chấn thương gần đây – vào sân từ ghế dự bị trận lượt về vòng 16 đội Cúp C1, Real Madrid 2-1 Man City, derby Madrid.

Có thông tin, Mbappe bực mình khi Abeloa không để anh đá chính ở trận Real Madrid 3-2 Atletico (chỉ đá từ phút 64) và đã tìm gặp người thay thế Xabi Alonso để nói chuyện.

Và anh đã có đáp trả gián tiếp sau đó khi lên tập trung tuyển Phá - đá chính, ghi bàn và dẫn dắt đội nhà thắng giao hữu 2-1 Brazil.

Những ngày qua, xung quanh Mbappe còn là chuyện thật tưởng như đùa về đội ngũ y tế Real Madrid: khám nhầm chân cho anh, làm ảnh hưởng đến việc điều trị và thời gian hồi phục. May là chân sút số 10 kịp về quê nhà tìm bác sĩ tin cậy, được tư vấn thay đổi hình thức chữa trị và giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Dù vậy, tại Tây Ban Nha, có những xì xào rằng, Mbappe lo ‘giữ sức’ ở Real Madrid để đảm bảo có thể cùng tuyển Pháp chinh chiến tại ngày hội World Cup 2026.

Mbappe 'tổng kết' kỳ FIFA Days tháng 3 cùng tuyển Pháp: Một tuần đầy ắp niềm vui và học hỏi được nhiều điều. Hẹn gặp lại mọi người vào mùa hè! Ảnh: Insta K.Mbappe

Mbappe đã thẳng thắn lên tiếng về vấn đề này: “Ở Tây Ban Nha, họ hơi lo lắng về điều đó, cho rằng tôi sẽ không thi đấu cho Real Madrid và thẳng tiến đến World Cup 2026.

Với tôi, cách chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội này là cùng Real Madrid chiến thắng mọi danh hiệu trong mùa giải”.

Theo Defensa, ở Bernabeu, không ai nghi ngờ về cam kết của Mbappe. Chủ tịch Perez hiểu rất rõ, chân sút số 10 muốn làm nên lịch sử cùng Real Madrid đến mức nào. Anh gia nhập đội bóng áo trắng để giành những chiếc cúp danh giá và cả Quả bóng vàng. Mùa trước anh ghi được 44 bàn mọi đấu trường cho Kền kền và ở chiến dịch năm nay tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội.

Trả lời phỏng vấn Telefoot, Mbappe cũng nói rằng, việc anh được kỳ vọng cao tại Madrid nên không tránh được những lời chê bai, cũng là đương nhiên:

“Bạn phải biết cách đối phó với những lời chỉ trích, bởi vì mọi người ở Real Madrid đều từng bị cả. Ronaldo, Di Stefano,… vì vậy, tôi không thấy lý do gì mà mình lại là ngoại lệ”.