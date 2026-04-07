Đêm nay, Real Madrid sẽ nghênh chiến Bayern Munich tại thánh địa Bernarbeu, nơi những Mbappe, Vinicius và đồng đội cần lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và chiến đấu vì chính họ, sau khi để thất thế (kém Barca 7 điểm) trong cuộc đua La Liga - thua 1-2 Mallorca cuối tuần qua.

Mbappe bị chỉ trích gây xáo trộn trong phòng thay đồ, làm mất cân bằng đội hình Real Madrid trên sân. Ảnh: The Touchline

Mbappe là niềm hy vọng lớn nhưng cũng là ‘trở ngại’ của Real Madrid, do để phụ thuộc quá nhiều vào ngôi sao người Pháp. Số liệu thống kê chỉ ra, trận nào Mbappe ‘tịt ngòi’ (7 trận từ đầu mùa) là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không biết thắng (thua hoặc hòa).

Dù vậy, HLV Alvaro vẫn bày tỏ niềm tin cao độ vào Mbappe và dàn sao của mình, sẽ trình diễn một bộ mặt đúng chất ‘ông vua’ châu Âu, Real Madrid, ở đại chiến với Bayern Munich:

“Tôi kỳ vọng vào một Real Madrid luôn biết cách tỏa sáng khi đối đầu với những đối thủ mạnh. So tài với một Bayern Munich có phong độ ổn định nhất châu Âu, đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều. Lịch sử đối đầu Real Madrid vs Bayern Munich rất đặc biệt.

Arbeloa tin tưởng chân sút người Pháp sẽ tỏa sáng, dẫn dắt Real Madrid giành chiến thắng trước Bayern Munich. Ảnh: X Fabrizio Romano

Mbappe có khiến Real Madrid mất cân bằng không ư? Tôi rất vui mừng khi có Mbappe trong đội. Tôi không biết liệu có nhà cầm quân nào mà không muốn có cậu ấy.

Mbappe đến Real Madrid để góp mặt ở những trận đấu như ngày mai. Cậu ấy sẽ dẫn dắt đội bóng. Thật vinh dự khi có một đội hình như thế này. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một đêm Bernabeu tuyệt vời, tương tự như trận gặp Man City”.

Khi được hỏi liệu đây có phải là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên, nếu Real Madrid thua Bayern, Arbeloa đáp: “Chúng tôi không nghĩ đến việc không thắng ở trận đấu này”.