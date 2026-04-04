Chuyện chân sút Real Madrid có tình yêu mới, rộ lên thời gian gần đây và được quan tâm không ít, khi bóng hồng được nhắc tên là nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha, Ester Exposito.

Theo các nguồn tin, Mbappe phát triển mối quan hệ tình cảm với Ester Exposito được hơn 1 tháng, đã trải qua ngày Lễ tình yêu (14/2) đầu tiên cùng nhau, trong một buổi hẹn hò lãng mạn ở Madrid.

Ester Exposito được phát hiện cũng có mặt ở Paris trong ít ngày Mbappe về Pháp chữa trị chấn thương, sau vụ bác sĩ Real Madrid khám… nhầm chân. Cô nàng cũng được trông thấy xuất hiện trên khán đài ở Bernabeu, cổ vũ cho bạn trai mới.

Và khác với các mối quan hệ trước – giữ kín đáo ở mức cao nhất có thể về đời tư, lần này Mbappe không giấu giếm nữa.

Không những vậy anh chàng còn lần đầu làm chuyện ấy: đích thân lái xe trong buổi hẹn hò với Ester Exposito. Đến lúc này thì người ta đã rõ hơn lý do, Mbappe chịu đi học lái xe và mới chính thức có bằng gần đây (hồi tháng 3)!

Trước đó, dù sở hữu bộ siêu xe nhưng Mbappe… không thể lái do chưa có bằng! Vậy nên, cô nàng Ester Exposito đích thị là động lực.

Ở buổi hẹn hò mới đây, Mbappe chở bạn gái và ngồi ngoài xe chờ nữ diễn viên nổi tiếng vào mua thức uống cho 2 người. Trước khi xe lăn bánh, cặp đôi để lại hình ảnh… siêu nóng, cười rạng rỡ và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Mbappe dự kiến trở lại đá chính ở trận Real Madrid làm khách Mallorca vào lúc 21h15 tối nay (4/4), vòng 30 La Liga, trước khi nghênh chiến Bayern Munich tại tứ kết Cúp C1, diễn ra vào tuần sau (2h ngày 8/4).